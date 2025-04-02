İlk Notasından Bile Duyguları Altüst Eden 12 Şarkı
İlk Notasından Bile Duyguları Altüst Eden 12 Şarkı
Bazen bir şarkı, sadece bir melodi değil kalbinizdeki en derin duyguları uyandıran bir anahtar oluyor. Dinlemeye başladığınız ilk andan itibaren içine giriveriyorsunuz. Duygular coşuyor ve hissettiklerinize inanamıyorsunuz. İşte o şarkılardan bazılarını listeledik. Hazırsanız başlayalım!
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1. Adele - Someone Like You
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2. Ed Sheeran - Perfect
3. Coldplay - Fix You
4. John Legend - All of Me
5. Alicia Keys - If I Ain't Got You
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6. Toni Braxton - Un-Break My Heart
7. George Michael - Careless Whisper
8. The Beatles - Let It Be
9. Bill Withers - Ain't No Sunshine
10. Sam Smith - Stay With Me
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11. Pink - Just Give Me A Reason
12. The Rolling Stones - Angie
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