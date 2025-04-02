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İlk Notasından Bile Duyguları Altüst Eden 12 Şarkı

etiket İlk Notasından Bile Duyguları Altüst Eden 12 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 21:10

Bazen bir şarkı, sadece bir melodi değil kalbinizdeki en derin duyguları uyandıran bir anahtar oluyor. Dinlemeye başladığınız ilk andan itibaren içine giriveriyorsunuz. Duygular coşuyor ve hissettiklerinize inanamıyorsunuz. İşte o şarkılardan bazılarını listeledik. Hazırsanız başlayalım!

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1. Adele - Someone Like You

2. Ed Sheeran - Perfect

3. Coldplay - Fix You

4. John Legend - All of Me

5. Alicia Keys - If I Ain't Got You

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6. Toni Braxton - Un-Break My Heart

7. George Michael - Careless Whisper

8. The Beatles - Let It Be

9. Bill Withers - Ain't No Sunshine

10. Sam Smith - Stay With Me

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11. Pink - Just Give Me A Reason

12. The Rolling Stones - Angie

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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