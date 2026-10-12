İlk Buluşmadan Önce Sarımsak Yemek mi? Bilim İnsanlarının Araştırması Ezber Bozdu!

Uzmanın dikkat edilmesini önerdiği yiyecekler de var. Bazı çalışmalarda kırmızı et daha az çekici bir vücut kokusuyla ilişkilendirilmiş. Gazlı içecekler, fasulye ve mercimek ise hassas kişilerde şişkinlik ve gaza yol açabiliyor. Strandlund fasulye ve mercimeğin besleyici olduğunu ve genel bir 'kaçınılacaklar' listesine ait olmadığını da hatırlattı. Mesele zamanlama ve kişisel tolerans. Belirli bir yemek size şişkinlik ya da rahatsızlık veriyorsa, buluşmadan önce midenizin alışık olmadığı yiyecekleri denemek yerine tanıdık bir şey seçmenizi öneriyor.