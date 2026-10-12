İlk Buluşmadan Önce Sarımsak Yemek mi? Bilim İnsanlarının Araştırması Ezber Bozdu!
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İlk buluşmadan önce ne giyeceğinizi düşünürken ne yediğiniz de önem taşıyor. Bilimsel çalışmaların bir derlemesi, yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin ten renginden vücut kokusuna, yüzdeki kızarıklıktan göz bebeği boyutuna kadar pek çok şeyi etkileyebileceğini gösterdi. Lifesum'da beslenme uzmanı olan Victoria Strandlund, buluşma öncesi hangi besinlerin işe yarayabileceğini ve hangilerine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Peki ilk buluşma öncesi tabağınızda neler olmalı? Gelin birlikte bakalım…
Kaynak: Daily Mail
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Renkli Meyve ve Sebzeler Cilde Doğal Bir Işıltı Verebilir
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Acı Biber Yüzde Kızarıklık Yaratabilir
Bir Fincan Kahve Göz Bebeklerini Büyütebilir
Sarımsak ise Hepimizin Çekindikleri Arasında
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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