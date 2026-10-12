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İlk Buluşmadan Önce Sarımsak Yemek mi? Bilim İnsanlarının Araştırması Ezber Bozdu!

İlk Buluşmadan Önce Sarımsak Yemek mi? Bilim İnsanlarının Araştırması Ezber Bozdu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:05
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İlk buluşmadan önce ne giyeceğinizi düşünürken ne yediğiniz de önem taşıyor. Bilimsel çalışmaların bir derlemesi, yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin ten renginden vücut kokusuna, yüzdeki kızarıklıktan göz bebeği boyutuna kadar pek çok şeyi etkileyebileceğini gösterdi. Lifesum'da beslenme uzmanı olan Victoria Strandlund, buluşma öncesi hangi besinlerin işe yarayabileceğini ve hangilerine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Peki ilk buluşma öncesi tabağınızda neler olmalı? Gelin birlikte bakalım…

Kaynak: Daily Mail

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Renkli Meyve ve Sebzeler Cilde Doğal Bir Işıltı Verebilir

Renkli Meyve ve Sebzeler Cilde Doğal Bir Işıltı Verebilir

Buluşmadan önceki haftalarda yenen besinler ten rengini hafifçe değiştirebiliyor. Strandlund'a göre havuç, domates, tatlı patates ve yeşil yapraklı sebzeler cilde doğal bir 'ışıltı' veriyor. Uzman, altı haftalık bir çalışmada meyve ve sebze tüketimini artırmanın ten renginde ölçülebilir değişimlerle ilişkilendirildiğini, günde yaklaşık 3,3 porsiyonun cildin çekiciliğinde fark edilebilir bir artışa yettiğini söyledi.

Acı Biber Yüzde Kızarıklık Yaratabilir

Acı Biber Yüzde Kızarıklık Yaratabilir

Acı yiyeceklerin de bir etkisi olabiliyor. Biberin acılığını veren kapsaisin yüzde kızarıklığı tetikleyebiliyor ve çalışmalar sağlıklı görünen bir kızarıklığın insanları daha çekici gösterebildiğini söylüyor. Ancak uzman, amacın kızarıklık yaratmak olmaması gerektiğini, rahat ve kendinden emin hissetmenin daha önemli olduğunu vurguladı.

Bir Fincan Kahve Göz Bebeklerini Büyütebilir

Bir Fincan Kahve Göz Bebeklerini Büyütebilir

Bir fincan kahvenin gözlere olumlu bir etkisi olabiliyor. Bir çalışmada kafeinin loş ışıkta göz bebeğini büyüttüğü görülmüş.

Sarımsak ise Hepimizin Çekindikleri Arasında

Sarımsak ise Hepimizin Çekindikleri Arasında

Belki de en şaşırtıcı olan sarımsak. Ağız kokusuna yol açmasıyla bilinse de araştırmacılar, kadınların sarımsak yiyen erkeklerin vücut kokusunu 'daha hoş, daha çekici ve daha az yoğun' bulduğunu tespit etmiş. Ancak Strandlund sarımsağın vücut kokusunu nefes kokusundan farklı etkileyebileceğini hatırlattı. Bu yüzden kimseye çekici kokmak için özellikle sarımsak yememesini önerdi. Sarımsaklı yemek yiyenlere nefes kokusunu azaltmak için elma, marul ve nane yaprağı önermeyi de es geçmedi.

Kırmızı Et, Gazlı İçecek ve Baklagillere Dikkat

Kırmızı Et, Gazlı İçecek ve Baklagillere Dikkat

Uzmanın dikkat edilmesini önerdiği yiyecekler de var. Bazı çalışmalarda kırmızı et daha az çekici bir vücut kokusuyla ilişkilendirilmiş. Gazlı içecekler, fasulye ve mercimek ise hassas kişilerde şişkinlik ve gaza yol açabiliyor. Strandlund fasulye ve mercimeğin besleyici olduğunu ve genel bir 'kaçınılacaklar' listesine ait olmadığını da hatırlattı. Mesele zamanlama ve kişisel tolerans. Belirli bir yemek size şişkinlik ya da rahatsızlık veriyorsa, buluşmadan önce midenizin alışık olmadığı yiyecekleri denemek yerine tanıdık bir şey seçmenizi öneriyor.

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Şekersiz Sakız ve Nane Şekerleri de Sorun Çıkarabilir

Şekersiz Sakız ve Nane Şekerleri de Sorun Çıkarabilir

Nefesi hızla tazelemek için sık kullanılan şekersiz sakızlar ve nane şekerleri de sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Bunun nedeni içerdikleri şeker alkolleri. Strandlund en mantıklı yaklaşımın çeşitli ve dengeli bir beslenmeye odaklanmak ve vücudunuzun tolere ettiğini bildiğiniz yiyecekleri seçmek olduğunu söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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