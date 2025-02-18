İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bazen öyle anlar yakalanıyor ki kameraya değil o anı gören kişi, çeken kişi bile daha sonra anlam vermekte zorlanıyor. Reddit'te tam da bu anların paylaşıldığı bir topluluk var. Her hafta birbirinden acayip görseller bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Öyle ki bu görsellere bakarken beyin devrelerinizi yakmanız çok büyük bir ihtimal! Şimdiden uyaralım, yanlış anlayacağınız görsellerden müessesemiz sorumlu değildir :)
Haydi başlayalım!
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Mükemmel kamuflajda bugün.
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Yarısını kim yedi?
Hayır, el ele tutuşmuyorlar :)
Kontraplak duvar
Uzunca bir süre ekrana bakmak zorunda kalabilirsiniz.
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Aklımı delireceğim şimdi!
Ne güzel bacaklarınız var beyefendi!
Cuk oturmuş vol.1
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Bulunduğu yerin şeklini alanlar sadece kediler mi sandınız?
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Cat-Man
"Odamın avizesi harika değil mi?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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