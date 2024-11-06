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İlişkinize Romantizm Katacak O Şarkı Hangisi?

etiket İlişkinize Romantizm Katacak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 19:51

İlişkinizdeki romantizmi artırarak daha fazla aşk yaşamanızı sağlayacak o şarkı hangisi?

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1. İlişkinizdeki bir sorunu çözmede hangi yaklaşımı tercih edersin?

2. Partnerin senden farklı görüşlere sahip olduğunda nasıl davranırsın?

3. İlişkinizdeki hedefler ve değerler konusunda ne kadar uyumlu hissediyorsun?

4. İlişkin hakkında karar alırken hangisi senin için daha önemlidir?

5. Hangi iletişim tarzı sizin ilişkinize daha yakın?

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6. İlişkinizde çıkmaz bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz?

7. İlişkinizde günlük yaşamınızı nasıl organize ediyorsunuz?

Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan

TARKAN - Kuzu Kuzu

Ajda Pekkan- Oyalama Beni

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