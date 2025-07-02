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İlişki Uzmanına Göre Duyduğunuzda Partnerinizden Uzaklaşmanız Gereken 3 Red Flag Cümlesi

İlişki Uzmanına Göre Duyduğunuzda Partnerinizden Uzaklaşmanız Gereken 3 Red Flag Cümlesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 21:27

Günümüzde flört uygulamalarıyla tanışmak her zamankinden daha kolay. Bu da ilişkilerde kırmızı bayrakları fark etmeyi daha önemli hale getiriyor. Sosyal medyada sürekli yeni flört terimleri dolaşıyor ama temel işaretleri gözden kaçırmamak gerekiyor. İlişki uzmanı Anna Williamson, bazı cümlelerin aslında bir uyarı sinyali taşıdığını söylüyor. Bu üç cümleyi duyduğunuzda geri çekilmek en iyisi olabilir.

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“Sen bana fazlasın” demek gerçekten masum bir cümle mi?

“Sen bana fazlasın” demek gerçekten masum bir cümle mi?

Biri size “Sen bana fazlasın” ya da “Sen benim için fazla iyisin” diyorsa, ilk bakışta hoş bir iltifat gibi gelebilir. Anna Williamson’a göre aslında bu sözler çoğu zaman yavaşça uzaklaşmanın kibar bir yolu. Gerçekten sizi isteyen biri, sizi kolay kolay bırakmaz. Eğer bir kişi böyle konuşuyorsa, çoğu zaman sorumluluk almak istemiyor olabilir.

İlişkiden kaçmak isteyen insanlar, bazen böyle cümlelerle geri çekiliyor. Williamson’ın önerisi net: “Zaman kaybetmeyin, sizi gerçekten isteyen birini arayın.” Çünkü kendinizi geri plana atan bir kişiyle yola devam etmek, ileride daha büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir.

“Ben ciddi bir şey düşünmüyorum”

“Ben ciddi bir şey düşünmüyorum”

Bir kişi açıkça ciddi bir ilişki istemediğini söylüyorsa, bunu değiştirmeye çalışmak büyük bir hata olur. Anna Williamson’a göre burada karşı taraf zaten sınırını belirliyor. Size ne kadar uygun olduğunuzun önemi olmadığını ve duygusal olarak bağlanmak istemediğini baştan söylüyor.

Bu aşamada hala peşinden gitmek, kendi duygusal ihtiyacınızı sorgulamanız gerektiğini gösterir. Kendinize “Neden bana kapalı birini seçiyorum?” sorusunu sormak önemli.

Eski sevgililerinin hepsine “deli” demek...

Eski sevgililerinin hepsine “deli” demek...

Bir kişi sürekli eski sevgililerinden kötü şekilde bahsediyorsa, burada ciddi bir sinyal olabilir. Anna Williamson, bu tarz insanlarda genellikle sorumluluk alma eksikliği görüldüğünü söylüyor. Geçmişte yaşanan sorunları sadece karşı tarafa yüklemek, empati ve olgunluk eksikliği anlamına gelebilir.

İlişki iki kişilik bir yolculuktur. Her sorun sadece bir tarafın suçu değildir. Eğer karşınızdaki kişi sürekli geçmişteki partnerlerini suçluyorsa, belki de sorun tamamen karşı taraflarda değil. Aynı şekilde sizin de bir gün o listenin parçası olmanız olası.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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