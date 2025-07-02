İlişki Uzmanına Göre Duyduğunuzda Partnerinizden Uzaklaşmanız Gereken 3 Red Flag Cümlesi
Günümüzde flört uygulamalarıyla tanışmak her zamankinden daha kolay. Bu da ilişkilerde kırmızı bayrakları fark etmeyi daha önemli hale getiriyor. Sosyal medyada sürekli yeni flört terimleri dolaşıyor ama temel işaretleri gözden kaçırmamak gerekiyor. İlişki uzmanı Anna Williamson, bazı cümlelerin aslında bir uyarı sinyali taşıdığını söylüyor. Bu üç cümleyi duyduğunuzda geri çekilmek en iyisi olabilir.
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“Sen bana fazlasın” demek gerçekten masum bir cümle mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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