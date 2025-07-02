İlişki Uzmanına Göre Duyduğunuzda Partnerinizden Uzaklaşmanız Gereken 3 Red Flag Cümlesi

Biri size “Sen bana fazlasın” ya da “Sen benim için fazla iyisin” diyorsa, ilk bakışta hoş bir iltifat gibi gelebilir. Anna Williamson’a göre aslında bu sözler çoğu zaman yavaşça uzaklaşmanın kibar bir yolu. Gerçekten sizi isteyen biri, sizi kolay kolay bırakmaz. Eğer bir kişi böyle konuşuyorsa, çoğu zaman sorumluluk almak istemiyor olabilir.

İlişkiden kaçmak isteyen insanlar, bazen böyle cümlelerle geri çekiliyor. Williamson’ın önerisi net: “Zaman kaybetmeyin, sizi gerçekten isteyen birini arayın.” Çünkü kendinizi geri plana atan bir kişiyle yola devam etmek, ileride daha büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir.