İlişki Testi: Sen Aldatan mısın, Aldatılan mı?

İnci Döşer
25.03.2026 - 12:20

İlişkilerde güven en hassas denge noktalarından biridir. Kimileri aldatılmaktan korkar, kimileri ise farkında olmadan sınırları zorlar. Peki sen ilişkilerde nasıl bir roldesin? Davranışların, düşüncelerin ve duygusal tepkilerin seni hangi tarafa daha yakın yapıyor?

Reklam

1. Partnerin başka biriyle fazla samimi olsa ne hissedersin?

2. Birine ilgi duymaya başladığında ne yaparsın?

3. İlişkide sıkıldığını hissettiğinde ne yaparsın?

4. Güven senin için ne kadar önemli?

5. Daha önce bir ilişkiyi gizli yürüttün mü?

Reklam

6. Partnerinin telefonunu karıştırma fikrine nasıl bakarsın?

7. Bir ilişkide en çok ne seni uzaklaştırır?

8. Başka biriyle flört etmek senin için ne ifade eder?

9. Partnerin seni ihmal ettiğinde ne yaparsın?

10. Aşkta sadakat senin için ne anlama gelir?

Reklam

Sen aldatılan tarafsın!

Sen ilişkilerde güvene, sadakate ve duygusal bağlılığa büyük önem veren birisin. Karşındaki insana kolay kolay ihanet etmeyi düşünmezsin ve aynı hassasiyeti karşı taraftan da beklersin. Ancak bu güçlü bağlılık bazen seni fazla toleranslı yapabilir. Karşındakine fazla alan tanımak ya da bazı sinyalleri görmezden gelmek, farkında olmadan seni kırılgan bir konuma getirebilir. Bu, zayıf olduğun anlamına gelmez. Aksine sevgiye olan inancının güçlü olduğunu gösterir. Ama unutma, sağlıklı bir ilişkide sadece vermek değil, dengede kalmak da önemlidir.

Sen ne aldatan ne de aldatılan tarafsın!

Sen ilişkilerde ne tamamen kontrolcü ne de tamamen umursamaz birisin. Sadakat senin için önemli ama aynı zamanda bireysel alanın da değerli. Bu denge sayesinde ilişkilerinde genelde sağlıklı bir yapı kurarsın. Ne aldatmaya meyillisin ne de kolay kolay aldatılan taraf olursun. Ancak bu dengeyi korumak için açık iletişimi sürdürmen gerekir. Bazen bazı şeyleri fazla normalleştirmek ya da görmezden gelmek, küçük çatlakların büyümesine neden olabilir. Dengeni koruduğun sürece sağlam ilişkiler kurma potansiyelin çok yüksek.

Sen aldatmaya daha yakınsın!

Sen ilişkilerde sınırları net çizmekte zorlanabilirsin. Sadakat senin için önemli olsa da, bazı durumlarda kendini gri alanlarda bulabilirsin. Flört etmek, ilgi görmek ya da heyecan aramak sana cazip gelebilir. Bu durum seni direkt aldatan biri yapmaz ama riskli bir çizgide yürüdüğünü gösterir. Duygusal boşluklar ya da sıkılma hissi, seni farklı yönlere çekebilir. Kendini tanımak ve ne istediğini netleştirmek, bu çizgide kaybolmaman için önemli. Çünkü bazen en büyük sorun, niyet değil sınırların belirsizliğidir.

Sen aldatan tarafsın!

Sen özgürlüğüne düşkün, sınırları zorlamaya açık ve duygusal olarak kolay bağlanmayan birisin. İlişkilerde kısıtlanmak seni rahatsız edebilir ve bu da seni alternatif arayışlara itebilir. İlgi görmek, heyecan yaşamak ve yeni deneyimler senin için önemli olabilir. Ancak bu durum uzun vadede hem seni hem de karşındaki insanı yıpratabilir. Bu sonuç seni yargılamak için değil, farkındalık yaratmak için var. Belki de senin için asıl önemli olan, gerçekten ne istediğini keşfetmek ve ilişkilerde daha net bir duruş sergilemek.

Reklam
Reklam
