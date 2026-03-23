Seçtiğin Görsellere Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Senin kalbin biraz geçmişte kalmış… Özlediğin şey sadece anılar değil, o anılardaki “sen”. Daha saf, daha hafif, daha az karmaşık olduğun zamanlar… Bazen bir şarkı, bir koku ya da bir görüntü seni anında o günlere götürüyor. Ama unutma, o hisleri yeniden yaratmak hâlâ mümkün.