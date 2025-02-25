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İkinci Cemre Ne Zaman Düşecek 2025? İkinci Cemreye Nereye, Hangi Gün Düşüyor?

İkinci Cemre Ne Zaman Düşecek 2025? İkinci Cemreye Nereye, Hangi Gün Düşüyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 09:43

Ülkemiz her ne kadar soğuk havaların etkisinde olsa da bahar ayları yaklaşmaya başladı. Mart ayının gelmesiyle resmen bahar ayları yaşanmaya başlayacak. Anadolu'da süren inanışa göre dünyanın yeniden uyanışı, baharın gelişi ise cemrelerle birlikte oluyor. Havaya, suya ve son olarak toprağa düşen cemreler, kışın bitip doğanın uyanışının başladığının habercisi kabul ediliyor. Cemreler, 7'şer gün arayla düşüyor. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre hangi gün düşer?

İşte, cemrelerin düşeceği tarihler...

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Cemre Nedir, Ne Demek?

Cemre Nedir, Ne Demek?

'Cemre' kelimesinin anlamı 'ateş' ve 'kor'dur. Dilimize Arapça'dan giren Cemre kelimesi, hem bir kadın ismi olarak kullanılır hem de havaların ısındığına işaret eden bir durum olarak karşımıza çıkar. 

Halk arasında 'cemre düşmesi' olarak adlandırılan bu sembolik düşüşler, baharın geldiğine dünyanın yeniden doğduğuna işaret eder. Baharın gelmesiyle birlikte nevruz bayramı da yaklaşmış demektir. Soğukların bitip baharın geldiğini müjdeleyen cemre, tasavvufi açıdan 'temizlenmeyi' de temsil edebilir.

İkinci Cemre Ne Zaman, Hangi Gün Düşer?

İkinci Cemre Ne Zaman, Hangi Gün Düşer?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre 2025 yılında 26 Şubat Çarşamba veya 27 Şubat Perşembe günü düşecek.

Cemreler, toplamda üç farklı kez sembolik olarak düşer. Cemrenin düştüğü yerin, o günden sonra ısınacağına inanılır. Üçüncü cemrenin ardından ise baharın geldiği kabul edilir. 

İlk cemre ise 19-20 Şubat tarihlerinde düşmüştü.

İkinci Cemre Nereye Düşer?

İkinci Cemre Nereye Düşer?

Üç farklı yere üç farklı zamanda düşen cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 

İkinci cemre de suya düşecek. İkinci cemrenin düşmesinin ardından havaların ısınmaya başlayacağına inanılıyor. Son cemrenin ardından ise toprak da ısınmaya başlayacak ve bahar resmen gelecek!

2025 yılı cemre düşme tarihleri

2025 yılı cemre düşme tarihleri

2025 yılında cemrelerin düşme tarihleri aşağıdaki gibidir:

İlk cemre: 19-20 Şubat tarihlerinde havaya

İkinci cemre: 26-27 Şubat tarihlerinde suya

Üçüncü cemre: 5-6 Mart tarihlerinde toprağa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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