İkinci Cemre Ne Zaman Düşecek 2025? İkinci Cemreye Nereye, Hangi Gün Düşüyor?

'Cemre' kelimesinin anlamı 'ateş' ve 'kor'dur. Dilimize Arapça'dan giren Cemre kelimesi, hem bir kadın ismi olarak kullanılır hem de havaların ısındığına işaret eden bir durum olarak karşımıza çıkar.

Halk arasında 'cemre düşmesi' olarak adlandırılan bu sembolik düşüşler, baharın geldiğine dünyanın yeniden doğduğuna işaret eder. Baharın gelmesiyle birlikte nevruz bayramı da yaklaşmış demektir. Soğukların bitip baharın geldiğini müjdeleyen cemre, tasavvufi açıdan 'temizlenmeyi' de temsil edebilir.