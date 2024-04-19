İki Belediye Başkanı Öldürüldü: Ekvador’da Neler Oluyor?

Bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da, 'Fito' lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun hapishaneden kaçması ve polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta OHAL ilan edilmişti. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.