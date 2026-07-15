İki Âlemin Ortasında Kurulan Köprü: Çağrı Yılmaz
Kâinat, zıtlıkların o baş döndürücü ve muazzam raksı üzerine kuruludur. Gece ile gündüzün, hiçlik ile varlığın, sessizlik ile kelamın bitimsiz ahengi... Modern çağ insanı, tek boyutlu kalıplara ve daracık meslek sınırlarına hapsetmeye çalışırken, bazı ruhlar bu sınırları ihlal eder. Hem görünmeyenin dijital karanlıkta mimarı olurlar hem de stüdyoların yalıtılmış odalarında duyulanın nefesi...
Bugün, işte böyle arafta yeşeren bir ruhu; 'yazılımcı' zihniyle matrisin kodlarını çözen ve 'ses sanatçısı' kalbiyle cansız metinlere sesiyle ruh üfleyen bir ismi ağırlıyorum: Çağrı Yılmaz.
Bir yanda sıfırların ve birlerin yanılmaz matematiği, yani aklın buz gibi mimarisi; diğer yanda insanın en ilkel, en kırılgan ve en efsunlu enstrümanı olan sesin frekansı... Mantığın bittiği yerde sanatın, sanatın sustuğu yerde algoritmaların konuştuğu bu iki uçsuz bucaksız evren, tek bir insanda nasıl Vahdet'e erer? Makinenin diliyle insanın nefesi aynı boğazdan düğümlenmeden nasıl çıkar?
Dış dünyanın o yorucu telaşını ve dijital gürültüsünü biraz olsun kısın. Zira birazdan, aklın köşeli algoritmaları ile kalbin kavisli nefesi arasında kurulan o incecik köprüde, Çağrı Yılmaz ile derinleşeceğiz. Kendi içinizdeki sessiz frekanslara doğru bir 'çağrı' duymaya hazır olun.
Sevgili Çağrı, kadim bilgeler “Her şey zıddıyla kaimdir” der. Hayatında bir yanda asla hata kabul etmeyen, tamamen rasyonel bir yazılım evreni var. Diğer yanda ise tamamen duyguya dayalı, anlık bir hisse kapılan ve hiçbir matematiksel kalıba sığmayan ses sanatı... Yazılımın o katı kurallı zahiri (görünen) dünyasından çıkıp sesin o akışkan ve sınırsız bâtıni vadisine geçerken içinden nasıl bir köprü kuruyorsun? Bu iki kutup sende kavga mı ediyor, yoksa sırrını paylaşıp birbirini mi tamamlıyor?
İşte çağımızın en can alıcı metafizik sınavı... Bugün yapay zekâ hem senin yazdığın kodların benzerini saniyeler içinde yazabiliyor hem de stüdyoda verdiğin o eşsiz 'insan sesini' kusursuzca taklit edebiliyor. Hem mutfaktaki bir yazılımcı hem de sahnedeki bir ses sanatçısı olarak bu ince çizgide duruyorsun. Makinenin kopyalayamayacağı o 'ilahi sır', o insani titreşim sence nerede gizli? İnsanı algoritmalardan ayıran o son kale neresi?"
10 yıl önceki kendine bir mesaj göndersen ne söylerdin?
Eklemek istediğin, okuyucularımıza iletmek istediğin başka bir mesajın var mı ?
Çağrı Yılmaz ile yaptığımız bu derinleşme yolculuğu, bana bir kez daha gösterdi ki; bizler modern çağın bize dayattığı o tek boyutlu etiketlerin çok ötesinde varlıklarız.
Engin DAL / Seslenen Adam
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