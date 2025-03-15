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İftar Sofranızdan Eksik Etmemeniz Gereken, Hem Lezzetli Hem Pratik 12 Yemek Tarifi

etiket İftar Sofranızdan Eksik Etmemeniz Gereken, Hem Lezzetli Hem Pratik 12 Yemek Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 19:01

Ramazan geldi. İftara yemek yetiştirirken bazen çok zorlanabiliyoruz. İşte böyle zamanlarda size yardımcı olacak Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğiniz tarifleri hazırladık. Gelin bu tariflere birlikte bakalım...

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1. Sebzeli tariflerle başlayalım...

1. Sebzeli tariflerle başlayalım...

Kabak Graten

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 900 gram kabak

  • 80 gram parmesan

  • 80 gram galeta unu

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 ml krema

  • 125 gram mozzarella 

Yapılışı:

1. Kabakları ince ince dilimleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

2. Rende parmesanı, galeta unu, sarımsak tozunu ve karabiberi ekleyin ve karıştırın. Kremayı da döküp karıştırın.

3. Kabakları bu sosla birleştirin ve 150 derecede 50 dakika pişirin. 

4. Süre sonunda mozzarella peynirini kabakların üzerine serpin ve 5 dakika daha pişirin.

Izgara Sebze

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Kabak

  • Havuç

  • Pancar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın. 

2. Daha sonra bu sebzeleri güzelce yağlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirerek pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın en güzel özelliği aynı anda 2 farklı yemek pişirebilmesi. İftara yemek yetiştirirken bu özellik size çok yardımcı olacak. Philips Çift Hazneli Airfryer aynı anda 2 yemek pişirirken siz başka hazırlıklar yapabileceksiniz.

2. Şimdi sırada tavuklu bir tarif var.

2. Şimdi sırada tavuklu bir tarif var.

Tavuk yanına ızgara sebze çok yakışmaz mı?

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğsü fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantarı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile paprika tozunu karıştırın. Üzerine tuz ve karabiber de ekleyin. Bu sosla tavuğu ovun.

2. Sebzeleri jülyen doğrayın. Mantarları temizleyip dilimleyin.

3. Tüm sebzeleri kaseye alın ve kalan zeytinyağını ekleyin. Üzerine limon suyu, biber tozu ve tuz ekleyin. 

4. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine koyun. Sebzeli karışımı ise sağ hazneye yerleştirin.

5. Sol hazneyi 200 derecede 25 dakika pişirin, sağ hazneyi ise 15 dakika pişirin.

İftara hafif ve lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz!

3. Balıklı bir tarif olmaz olur mu?

3. Balıklı bir tarif olmaz olur mu?

Somon tarifiyle başlayım...

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 150 gram somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Somonu önce yağlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine somonu koyun ve pişirin. 

Mücver

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Dereotu

  • Maydonoz

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabakları ve havuçları rendeleyin. Dereotunu da kıyın.

2. Yumurtayı kırıp çırpın, üzerine tuz ve karabiber de ekleyin.

3. Sebzelerin üzerine bu karışımları ekleyin. 

4. Bu karışıma yuvarlak şekil vererek Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine koyun.

4. Biraz da şık bir şey yapalım...

4. Biraz da şık bir şey yapalım...

 Antrikotu şöyle şık bir şekilde sunmaya ne dersiniz?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 330 gram antrikot

  • 50 gram Antep fıstığı

  • 2 tutam kekik

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

Yapılışı:

1. Bifteği 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

2. Antep fıstığıyla kekiği robota alın ve biraz tuz ekleyin. Düzgün bir kıvam olana kadar karıştırın.

3. Bifteğin her tarafına hardal sürün. Daha sonra her yerine fıstık kaplayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alın ve pişirin. 

5. Pişen bifteği kapalı şekilde 8 dakika bekletin.

 Antrikot zaten kendi başına çok lezzetli ama onun yanına bir de kuşkonmaz yapsak çok iyi olmaz mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram kuşkonmaz

  • 200 gram çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kuşkonmazların sert uçlarını kesin. 

2. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın ve 12 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 2 haznesi tam ihtiyaca uygun büyüklükte. 6 litrelik büyük haznesinde ana yemek yapılabilirken 3 litrelik küçük haznesinde ana yemeğin yanına garnitürler yapabiliyorsunuz.

5. Doyurucu bu tarifi seveceğiniz kesin!

5. Doyurucu bu tarifi seveceğiniz kesin!

Hindi göğsünü yapmakla başlayalım mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 800 gram hindi göğüs

  • 1 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam biberiye

Yapılışı:

1. Hindiyi yağ ile ovun. 

2. Tuz ve karabiberle hindiyi tatlandırın. 

3. Sarımsağı soyun ve doğrayın. Taze biberiyeyi de yıkayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine biberiye ve sarımsağı koyun. Hindiyi de bu hazneye koyun ve pişirin.

Bu tarifin yanına gnocchi de çok yakışır.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 500 gram dolgulu gnocchi

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Gnocchinin üzerine zeytinyağını püskürtün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine dizin ve pişirin.

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6. Etli her tarif iftara çok yakışıyor. Bu tarifte hem sebze hem et var!

6. Etli her tarif iftara çok yakışıyor. Bu tarifte hem sebze hem et var!

Dana rostonun adımları şunlar:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1300 gram dana nuar

  • 2 yemek kaşığı yağ

  • 400 gram bebek patates

Yapılışı:

1. Dana etini oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

2. Bekledikten sonra zeytinyağı, tuz ve karabiberle ovalayın.

3. Patatesleri temizleyin, yağ ve tuzla tatlandırın.

4. Eti Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin. Patatesleri de etrafına yerleştirin ve pişirin.

Yanına lezzetli havuçlar da yapalım mı?

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gram körpe havuç

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 2 tutam kekik

Yapılışı:

1. Havuçları soyup dilimleyin.

2. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyip karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine havuçları koyup pişirin.

HomeID uygulaması sayesinde Philips Çift Hazneli Airfryer'ınız için birçok tarife erişebiliyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemediğiniz anlarda bu uygulama size çok yardımcı oluyor. 

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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