İftar Sofranızdan Eksik Etmemeniz Gereken, Hem Lezzetli Hem Pratik 12 Yemek Tarifi

Antrikotu şöyle şık bir şekilde sunmaya ne dersiniz?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

330 gram antrikot

50 gram Antep fıstığı

2 tutam kekik

1 yemek kaşığı Dijon hardalı

Yapılışı:

1. Bifteği 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

2. Antep fıstığıyla kekiği robota alın ve biraz tuz ekleyin. Düzgün bir kıvam olana kadar karıştırın.

3. Bifteğin her tarafına hardal sürün. Daha sonra her yerine fıstık kaplayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alın ve pişirin.

5. Pişen bifteği kapalı şekilde 8 dakika bekletin.

Antrikot zaten kendi başına çok lezzetli ama onun yanına bir de kuşkonmaz yapsak çok iyi olmaz mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

300 gram kuşkonmaz

200 gram çeri domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kuşkonmazların sert uçlarını kesin.

2. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın ve 12 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 2 haznesi tam ihtiyaca uygun büyüklükte. 6 litrelik büyük haznesinde ana yemek yapılabilirken 3 litrelik küçük haznesinde ana yemeğin yanına garnitürler yapabiliyorsunuz.