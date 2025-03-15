İftar Sofranızdan Eksik Etmemeniz Gereken, Hem Lezzetli Hem Pratik 12 Yemek Tarifi
İftar Sofranızdan Eksik Etmemeniz Gereken, Hem Lezzetli Hem Pratik 12 Yemek Tarifi
Ramazan geldi. İftara yemek yetiştirirken bazen çok zorlanabiliyoruz. İşte böyle zamanlarda size yardımcı olacak Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğiniz tarifleri hazırladık. Gelin bu tariflere birlikte bakalım...
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1. Sebzeli tariflerle başlayalım...
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2. Şimdi sırada tavuklu bir tarif var.
3. Balıklı bir tarif olmaz olur mu?
4. Biraz da şık bir şey yapalım...
5. Doyurucu bu tarifi seveceğiniz kesin!
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6. Etli her tarif iftara çok yakışıyor. Bu tarifte hem sebze hem et var!
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