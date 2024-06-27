İfşası Çok Konuşulmuştu: Tüm Zamanların En Romantik Filminin Yönetmeninden Yıllar Sonra Bir Özür Geldi
İfşası Çok Konuşulmuştu: Tüm Zamanların En Romantik Filminin Yönetmeninden Yıllar Sonra Bir Özür Geldi
'The Notebook' filminin yönetmeni Nick Cassavetes, filmden 10 yıl sonra başrollerdeki Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın film setinde hiç anlaşamadığını ifşa etmişti. Tüm zamanların en romantik filmlerinden olan yapım senaryosuyla çok konuşulsa da bugün hâlâ bu bilgi çok tartışılıyordu. Yönetmen de pişman olmuş olacak ki bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!
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Sinefil olup ya da romantik filmlerden hoşlanıp 'The Notebook' filmini izlemeyen, bilmeyen yoktur. Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın başrolde olduğu film, ikilinin karakterleri arasındaki sınıf farkı ve toplum baskılarına rağmen gelişen güçlü bir aşk hikayesini anlatmıştı.
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2004 yılında vizyona giren film, eleştirmenlerden karışık yorumlar alsa da izleyiciler tarafından çok beğenilmişti. Kaldı ki aradan 20 yıl geçmesine rağmen film, duygusal yoğunluğu ve romantizmi sayesinde bugün bile popüler filmler arasındadır.
Tabii filmin romantik hikayesi bir yana onu gündemde tutan başka bir magazinsel olay var. Filmin yönetmeni Nick Cassavetes yıllar yıllar önce bir röportajında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın 'The Notebook' film setinde hiç anlaşamadıklarını, sürekli kavga ettiklerini söylemişti.
Hatta Gosling'in McAdams'ın yerine başka bir aktrisle oynamak istediğini söylemişti. Filmin hem sinematik hem de ticari başarısının ardından bu açıklama uzun yıllardır sinema çevresinde ve izleyiciler arasında tartışma konusu olmuştu. Hâlâ da konuşulmaya devam ediliyor.
Ancak yönetmen Nick Cassavetes bu söylemlerinden pişman olmuş olacak ki geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Entertainment Weekly'ye konuşan Cassavetes yaptığı açıklamada,
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