İfşası Çok Konuşulmuştu: Tüm Zamanların En Romantik Filminin Yönetmeninden Yıllar Sonra Bir Özür Geldi

'The Notebook' filminin yönetmeni Nick Cassavetes, filmden 10 yıl sonra başrollerdeki Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın film setinde hiç anlaşamadığını ifşa etmişti. Tüm zamanların en romantik filmlerinden olan yapım senaryosuyla çok konuşulsa da bugün hâlâ bu bilgi çok tartışılıyordu. Yönetmen de pişman olmuş olacak ki bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!