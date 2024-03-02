İddialar Bitmiyor, Olay Gittikçe Büyüyor: Fırat Tanış - İlkim Tamkan Geriliminde Yeni İddialar Ortaya Atıldı
İddialar Bitmiyor, Olay Gittikçe Büyüyor: Fırat Tanış - İlkim Tamkan Geriliminde Yeni İddialar Ortaya Atıldı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Oyuncu Fırat Tanış ile piyanist İlkim Tamkan arasındaki ‘şiddet’ kavgası gittikçe büyüyor. Yaşananlarla ilgili olarak arka arkaya farklı iddialar gelmeye devam ediyor. Tamkan’ın gördüğü psikolojik şiddet nedeniyle bebeğini aldırdığı iddia edilmişti.
Son olarak Hürriyet’te yer alan iddiaya göre de; Fırat Tanış’ın yakın çevresi oyuncunun bebeği çok istediğini ancak Tamkan’ın gizlice bebeği aldırdığından ayrıldıklarını iddia etti.
İşte büyük olayların yaşandığı ilişkideki yeni detaylar…
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Piyanist İklim Tamkan, eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Tanış’ın sevgili oldukları dönem bebek bekleyen İklim Tamkan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.
Tamkan’ın da dayanamayıp bebeğini aldırdığı ve ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.
Hürriyet Kelebek’te yer alan habere göre; Tanış’ın yakın çevresi ise oyuncunun bebeği çok istediğini ancak Tamkan’ın gizlice bebeği aldırdığından ayrıldıklarını söyledi.
Ayrıca oyuncunun öpüşme sahnelerinden Tamkan’ın rahatsızlık duyması ilişkiyi yıprattığı iddialar arasında.
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Fırat Tanış’ın Zeynep Günay ile birlikte olmasının da İklim Tamkan’ın açıklamalarında etken olduğu iddia edildi.
Fırat Tanış’ın maddi ve manevi tazminat davası açacağı da konuşulanlar arasında.
Gonca Vuslateri önceki akşam katıldığı bir davette sosyal medya hesabı üzerinden İklim Tamkan’a destek vermesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:
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