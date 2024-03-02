İddialar Bitmiyor, Olay Gittikçe Büyüyor: Fırat Tanış - İlkim Tamkan Geriliminde Yeni İddialar Ortaya Atıldı

“Bu İklim Tamkan’ın yapmış olduğu bir açıklama. Ben sadece bir kadın, bir meslektaş ve tecrübeli biri olarak isyanımı belirttim. Atıp tuttuğum bir durum yok. Ama bir bilgim ve hissim var. Kendi çapımda algıladığım, gördüğüm ve hissettiğim şeylerle ilgili yorum yaptım. Ama İklim Tamkan’ın hikâyesi. Bu konuda daha fazla konuşup onun duruşundan bir adım öne geçmeye çalışmak etik olarak uygun olmaz.”