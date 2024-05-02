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İddia: Riot Games'in Hile Koruma Sistemi Kullanıcılardan İzinsiz Ekran Görüntüsü Alıyor!

İddia: Riot Games'in Hile Koruma Sistemi Kullanıcılardan İzinsiz Ekran Görüntüsü Alıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 20:05

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Riot hile koruma sistemi kullanıcılardan izinsiz veri aktarımı yapıyor olabilir.

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İddia bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atıldı.

İddia bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atıldı.
twitter.com

Valortan'ın hile koruma sistemi Vanguard'ı yükleyen bir kullanıcı, kendisinden izin almadan sisteminden ekran görüntüsü alındığını farketti. Bu ekran görüntüsü de direkt olarak Riot sunucularına gönderildi.

Ekran görüntüsü almak için oyunda olmanıza gerek yok.

Ekran görüntüsü almak için oyunda olmanıza gerek yok.

Hile koruma programları devreye girdiği an itibariyle diğer uygulamaları görüntüleyebiliyorlar. Bu da bu programların oyun esnasında ekran görüntüsü alabilmesine olanak sağlıyor. Tabii oyunun ekranda olması gerekmiyor. Oyun arka planda açıkken de ekran görüntüsü alınabiliyor.

Bu durum ciddi güvenlik sorunları doğurabilir.

Bu durum ciddi güvenlik sorunları doğurabilir.

Kullanıcıdan izinsiz ekran görüntüsü alınması hem hukuken hem de etik olarak yanlış bir hareket. Bu durumun ortaya çıkması da doğal olarak oyunculardan yavaş yavaş tepki görmeye başladı. Olası bir güvenlik açığında bu görüntülerin başkalarının eline geçmesi de büyük problemlere yol açabilir.

Riot Games tarafından resmî bir açıklama gelmedi.

Riot Games tarafından resmî bir açıklama gelmedi.

Olayın internete düşmesinden kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncu bu durumdan haberdar oldu. Kullanıcılar tepkilerini ortaya koymaya başlasa da Riot Games tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil.

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