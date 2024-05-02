İddia: Riot Games'in Hile Koruma Sistemi Kullanıcılardan İzinsiz Ekran Görüntüsü Alıyor!

Kullanıcıdan izinsiz ekran görüntüsü alınması hem hukuken hem de etik olarak yanlış bir hareket. Bu durumun ortaya çıkması da doğal olarak oyunculardan yavaş yavaş tepki görmeye başladı. Olası bir güvenlik açığında bu görüntülerin başkalarının eline geçmesi de büyük problemlere yol açabilir.