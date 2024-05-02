İddia: Riot Games'in Hile Koruma Sistemi Kullanıcılardan İzinsiz Ekran Görüntüsü Alıyor!
İddia: Riot Games'in Hile Koruma Sistemi Kullanıcılardan İzinsiz Ekran Görüntüsü Alıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Riot hile koruma sistemi kullanıcılardan izinsiz veri aktarımı yapıyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddia bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atıldı.
Ekran görüntüsü almak için oyunda olmanıza gerek yok.
Bu durum ciddi güvenlik sorunları doğurabilir.
Riot Games tarafından resmî bir açıklama gelmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın