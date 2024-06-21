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İçişleri Bakanlığı Açıkladı: İstanbul’da 1 milyon 87 Bin 17 Yabancı Var

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: İstanbul’da 1 milyon 87 Bin 17 Yabancı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.06.2024 - 14:52

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.
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İnsan gözüyle bir iki sokak gezdikten sonra, rakamları tahmin etmekte hiç zorlanmıyoruz. Her şey apaçık ortada. (: