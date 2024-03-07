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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Rakamları: "3'te 1 Azaltılmış Haliyle 40 Bin Yabancı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Rakamları: "3'te 1 Azaltılmış Haliyle 40 Bin Yabancı"

İstanbul-Fatih
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 17:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüksek yabancı nüfusu ile bilinen İstanbul'un en muhazakar ilçelerinden Fatih'e ilişkin gündem olan bazı veriler paylaştı. 

Yerlikaya, Fatih'te 3'te 1 azaltılmış haliyle 40 bin yabancının yaşadığını bunların 20 binden fazlasının ise geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu söyledi. 

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İstanbul'un en muhafazakar ilçelerinden biri olarak Fatih aynı zamanda göçmen ve Suriyeli sığınmacıların da yoğun olarak yaşadığı bir bölge.

İstanbul'un en muhafazakar ilçelerinden biri olarak Fatih aynı zamanda göçmen ve Suriyeli sığınmacıların da yoğun olarak yaşadığı bir bölge.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün, İstanbul'un Fatih ilçesinde 'Güvenli Fatih’ başlıklı bir toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün, İstanbul'un Fatih ilçesinde 'Güvenli Fatih’ başlıklı bir toplantıya katıldı.

Ali Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, "2019’da Fatih ilçesindeki toplam yabancı sayısı 103 bin 660 iken, bugün itibarıyla bu sayı 39 bin 799’a düşmüş" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, "2019’da Fatih ilçesindeki toplam yabancı sayısı 103 bin 660 iken, bugün itibarıyla bu sayı 39 bin 799’a düşmüş" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca şöyle devam etti: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 20 bin 922, ikamet izni ile kalanların sayısı 18 bin 642, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 235 kişi."

Yerlikaya ayrıca şöyle devam etti: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 20 bin 922, ikamet izni ile kalanların sayısı 18 bin 642, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 235 kişi."

2023 yılı nüfus verilerine göre Fatih'te yaşayan toplam nüfus ise 356 bin kişi. 

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Nuray

Verdiğiniz hiçbir veriye inanmıyorum. Geçiçi sığınmacı adı altında, ülkenin her türlü nimetlerinden bizden daha iyi yararlanıyorlar.. Göndermek yerine, gün ... Devamını Gör