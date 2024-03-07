İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fatih Rakamları: "3'te 1 Azaltılmış Haliyle 40 Bin Yabancı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüksek yabancı nüfusu ile bilinen İstanbul'un en muhazakar ilçelerinden Fatih'e ilişkin gündem olan bazı veriler paylaştı.

Yerlikaya, Fatih'te 3'te 1 azaltılmış haliyle 40 bin yabancının yaşadığını bunların 20 binden fazlasının ise geçici koruma altındaki Suriyeli olduğunu söyledi.