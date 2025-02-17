İçinizdekileri Ortaya Çıkartacak Bir Ses: Lola Young
İçinizdekileri Ortaya Çıkartacak Bir Ses: Lola Young
Güney Londra'dan dünyaya açılan bir ses, işte karşınızda Lola Young! Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğinize emin olduğumuz bu ses içinizdeki duyguları ve düşünceleri de açığa çıkartacak. Kulaklıkları taktıysanız yeni bir müzik keşfine doğru yola çıkıyoruz!
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1. Messy
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2. Conceited
3. Do It
4. Wish You Were Dead
5. Walk On By
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6. Don't Hate Me
7. What Is It About Me
8. Big Brown Eyes
9. Stream Of Consciousness
10. You Noticed
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11. Money
12. Crush
13. Pretty In Pink
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