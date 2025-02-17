İçinizdekileri Ortaya Çıkartacak Bir Ses: Lola Young

Güney Londra'dan dünyaya açılan bir ses, işte karşınızda Lola Young! Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğinize emin olduğumuz bu ses içinizdeki duyguları ve düşünceleri de açığa çıkartacak. Kulaklıkları taktıysanız yeni bir müzik keşfine doğru yola çıkıyoruz!