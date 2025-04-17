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İçindeki Enerjiyi Açığa Vurmanın Sırrı: Lenka

etiket İçindeki Enerjiyi Açığa Vurmanın Sırrı: Lenka

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 23:59

Kabul edelim Lenka ve şarkılarının hepimizi etkisi altına alan büyüleyici bir yanı da var. Bu sefer de Lenka'nın gelmiş geçmiş en iyi şarkılarını güzelce keşfetmeye çıkıyoruz. Biraz enerjimizi açığa çıkarıyor biraz da dans ediyoruz. E hazırsak hadi başlayalım!

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1. The Show

2. Trouble Is a Friend

3. Everything at Once

4. Unique

5. Blue Skies

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6. Everything’s Okay

7. Trouble Is A Friend

8. Sweet Time

9. Heart Skips A Beat

10. We Will Not Grow Old

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11. What Goes Up

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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