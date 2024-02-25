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İçinde Yükselen Şarkıyı Dinle: Dans Etmek İçin Dinlemen Gereken 13 Şarkı

etiket İçinde Yükselen Şarkıyı Dinle: Dans Etmek İçin Dinlemen Gereken 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 10:01

Dans etmek için içindeki sesi dinlemen yeterli ama yine de ritmi yakalaman için senin için seçtiğimiz parçalar şu şekilde! 🤩

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1. Demet Akalın - Çanta

2. Rober Hatemo - Senden Çok Var (Official Video)

3. Athena - Arsız Gönül (GQ Men of the Year 2016)

4. Serdar Ortaç - Sor

5. Demet Akalın - Türkan

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6. Barış Manço - Kara Sevda

7. Sezen Aksu - Şinanay (Official Video)

8. Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum (Video)

9. Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın Mı

10. Ajda Pekkan - AJDA - Sana Ne Kime Ne (1975)

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11. Umut Kaya - Mor Yazma

12. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız

13. Nil Karaibrahimgil - Resmen Asigim (Album Version)

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