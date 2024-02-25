İçinde Yükselen Şarkıyı Dinle: Dans Etmek İçin Dinlemen Gereken 13 Şarkı
İçinde Yükselen Şarkıyı Dinle: Dans Etmek İçin Dinlemen Gereken 13 Şarkı
Dans etmek için içindeki sesi dinlemen yeterli ama yine de ritmi yakalaman için senin için seçtiğimiz parçalar şu şekilde! 🤩
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1. Demet Akalın - Çanta
2. Rober Hatemo - Senden Çok Var (Official Video)
3. Athena - Arsız Gönül (GQ Men of the Year 2016)
4. Serdar Ortaç - Sor
5. Demet Akalın - Türkan
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6. Barış Manço - Kara Sevda
7. Sezen Aksu - Şinanay (Official Video)
8. Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum (Video)
9. Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın Mı
10. Ajda Pekkan - AJDA - Sana Ne Kime Ne (1975)
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11. Umut Kaya - Mor Yazma
12. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız
13. Nil Karaibrahimgil - Resmen Asigim (Album Version)
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