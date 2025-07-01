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İçimiz Kıpır Kıpırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket İçimiz Kıpır Kıpırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 00:03

Yazın ortasına geldiysek müzik listeleri de hararet yapmaya başladı diyebiliriz. Bir yanda TikTok’ta her köşede çalan şarkılar ve bir diğer yanda kulaklıklarımızdan eksik olmayan favoriler... Peki Billboard Hot 100’de neler oluyor dersiniz? Yeni çıkanlar, hızlı yükselenler ve “Bu hâlâ düşmedi mi listeden ya?” dedirten parçalarla güncel tabloya birlikte bakalım. Listeye şöyle bir göz attığınızda büyük ihtimalle “Aa bu şarkı da mı buradaymış?” diyeceksiniz.

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Sabrina Carpenter - Manchild

Alex Warren - Ordinary

Morgan Wallen & Tate McRae - What I Want

Morgan Wallen - Just In Case

Leon Thomas - MUTT

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Kendrick Lamar & SZA - luther

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Teddy Swims - Lose Control

Benson Boone - Beautiful Things

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Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

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Ma Belle
Ma Belle
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