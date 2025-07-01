İçimiz Kıpır Kıpırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Yazın ortasına geldiysek müzik listeleri de hararet yapmaya başladı diyebiliriz. Bir yanda TikTok’ta her köşede çalan şarkılar ve bir diğer yanda kulaklıklarımızdan eksik olmayan favoriler... Peki Billboard Hot 100’de neler oluyor dersiniz? Yeni çıkanlar, hızlı yükselenler ve “Bu hâlâ düşmedi mi listeden ya?” dedirten parçalarla güncel tabloya birlikte bakalım. Listeye şöyle bir göz attığınızda büyük ihtimalle “Aa bu şarkı da mı buradaymış?” diyeceksiniz.