Icardi’nin Galatasaray’a Veda Haberiyle Yıkılan Uğur Karakullukçu'nun Gözyaşları Sosyal Medyanın Diline Düştü

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Karakullukçu, sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulüpten ayrıldığı yönündeki haberleri alınca büyük bir şok yaşadı. Bu gelişme üzerine derin bir üzüntü duyan yorumcu, ağladığı anları kayıt altına alarak internet üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bu dikkat çekici olayın, yorumcunun Arjantin ile İngiltere arasında oynanan futbol karşılaşmasını takip ettiği anlara denk geldiği öğrenildi. Maç izlediği esnada aldığı veda haberiyle adeta yıkılan Karakullukçu, yaşadığı hayal kırıklığını ve hüznü gizlemeye gerek duymadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim, o saniyeleri cep telefonu kamerasıyla çekerek kişisel hesaplarından yayınlamayı tercih etti. Paylaşılan görüntülerde yorumcunun oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta zorlandığı net bir şekilde görüldü.

Karakullukçu'nun bu 'samimi' paylaşımı, dijital platformlarda saniyeler içinde yayılarak günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Yorumcunun takımına ve oyuncuya duyduğu bu yoğun bağ bazı futbolseverler tarafından anlaşılışla karşılansa da, internet kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma farklı bir pencereden yaklaştı. Binlerce kişi, ünlü ismin ağlama videosunu tiye alan mesajlar paylaşarak görüntüleri espri konusu yaptı ve ortaya çıkan tabloya çeşitli eleştiriler getirdi.