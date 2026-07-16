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Icardi’nin Galatasaray’a Veda Haberiyle Yıkılan Uğur Karakullukçu'nun Gözyaşları Sosyal Medyanın Diline Düştü

Icardi’nin Galatasaray’a Veda Haberiyle Yıkılan Uğur Karakullukçu'nun Gözyaşları Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 10:33
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Galatasaraylılığı ile bilinen futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Mauro Icardi'nin takıma vedasını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. O anları bizzat kaydedip takipçileriyle paylaşan Karakullukçu'nun 'duygusal' videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcının da esprilerine ve eleştirilerine hedef oldu.

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Sosyal medya, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son derece duygusal videoyu konuşuyor.

Sosyal medya, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son derece duygusal videoyu konuşuyor.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Karakullukçu, sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulüpten ayrıldığı yönündeki haberleri alınca büyük bir şok yaşadı. Bu gelişme üzerine derin bir üzüntü duyan yorumcu, ağladığı anları kayıt altına alarak internet üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bu dikkat çekici olayın, yorumcunun Arjantin ile İngiltere arasında oynanan futbol karşılaşmasını takip ettiği anlara denk geldiği öğrenildi. Maç izlediği esnada aldığı veda haberiyle adeta yıkılan Karakullukçu, yaşadığı hayal kırıklığını ve hüznü gizlemeye gerek duymadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim, o saniyeleri cep telefonu kamerasıyla çekerek kişisel hesaplarından yayınlamayı tercih etti. Paylaşılan görüntülerde yorumcunun oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta zorlandığı net bir şekilde görüldü.

Karakullukçu'nun bu 'samimi' paylaşımı, dijital platformlarda saniyeler içinde yayılarak günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Yorumcunun takımına ve oyuncuya duyduğu bu yoğun bağ bazı futbolseverler tarafından anlaşılışla karşılansa da, internet kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma farklı bir pencereden yaklaştı. Binlerce kişi, ünlü ismin ağlama videosunu tiye alan mesajlar paylaşarak görüntüleri espri konusu yaptı ve ortaya çıkan tabloya çeşitli eleştiriler getirdi.

İşte o görüntüler:

Arjantin İngiltere maçı sonrasında NOW yayınına çıkan Uğur Karakullukçu o anları anlattı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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