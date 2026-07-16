Icardi’nin Galatasaray’a Veda Haberiyle Yıkılan Uğur Karakullukçu'nun Gözyaşları Sosyal Medyanın Diline Düştü
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Galatasaraylılığı ile bilinen futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Mauro Icardi'nin takıma vedasını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. O anları bizzat kaydedip takipçileriyle paylaşan Karakullukçu'nun 'duygusal' videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcının da esprilerine ve eleştirilerine hedef oldu.
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Sosyal medya, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son derece duygusal videoyu konuşuyor.
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İşte o görüntüler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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