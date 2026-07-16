“Icardi İçin Tüm Türkiye'de Sela Okundu”: Galatasaray, Mauro Icardi’ye Veda Etti! Sosyal Medya Yıkıldı

Küçüklükten beri erkekler ağlamaz diye baskı yapsanız da bugün çoğu erkeğin gözyaşını durduramazsınız. Her güzel şeyin bir sonu vardır bunun da olduğu gibi. Güle güle Mauro İcardi. Galatasaray'ı en kötü gününde gelip şampiyon yaptığını unutmayacağız! pic.twitter.com/DaqDXMFhgS