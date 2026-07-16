“Icardi İçin Tüm Türkiye'de Sela Okundu”: Galatasaray, Mauro Icardi’ye Veda Etti! Sosyal Medya Yıkıldı
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Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye veda etti. Oynadığı her maça damga vuran ve taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımla Arjantinli yıldız futbolcuya veda edildi.
Icardi’nin ayrılığı milyonlarca Galatasaray taraftarını üzdü. Gece saatlerinde yapılan paylaşım sonrası sosyal medya Icardi’ye veda mesajları ile doldu taştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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