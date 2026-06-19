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İç Sesin Dışarı Sızdığı Anda: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Radiohead

etiket İç Sesin Dışarı Sızdığı Anda: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Radiohead

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 16:04
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Bazı gruplar sadece yaptıkları müzikle değil aynı zamanda hissettirdikleri ile hatırlanır. Radiohead tam olarak böyle bir grup işte...  Bu listede müziğin ötesine geçip Radiohead evreni hakkında ilginç bilgiler vereceğiz.

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1. Sadece "depresif" müzik yapmıyorlar.

1. Sadece "depresif" müzik yapmıyorlar.

Radiohead için kime sorsak müzik tarzlarına depresif derler. Fakat mesele o kadar da basit değil. Bu grubun olayı sadece hüzün değil aynı zamanda yabancılaşma, teknoloji korkusu, insanın kendi içinde kaybolması gibi duyguları da müziğe çevirme konusunda oldukça ustalar.

2. Bu şarkının sevilmesi onlara da sürpriz oldu.

2. Bu şarkının sevilmesi onlara da sürpriz oldu.

Creep şarkısı grubun dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynadı. Fakat Radiohead bu şarkıdan yıllarca rahatsızlık duydu! Çünkü insanlar onları sadece bu parçayla tanıyorlardı. Hatta konserlerde çalmamak için inatlaştıkları bir dönem bile oldu. Grup resmen en büyük hitinden kaçıyordu.

3. Her albümde başka bir gruba dönüşüyorlar.

3. Her albümde başka bir gruba dönüşüyorlar.

Bir albümde gitarlarla yıkılırken, bir albümde ise elektronik seslerle resmen uzay boşluğuna kadar kendilerini duyuruyorlar. Özellikle OK Computer ile Kid A arasındaki geçiş inanılmaz riskliydi. Çünkü zirvedeyken tarz değiştirmek herkesin harcı değildir. Onlar bunu büyük bir ustalıkla gerçekleştirdi.

4. Resmen geleceği görmüşler!

4. Resmen geleceği görmüşler!

1997 yılında çıkış yapan bu şarkı, teknoloji bağımlılığı, sistem baskısı ve yalnızlık gibi konuları anlatıyordu. Şimdi tekrar albümü açınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü onların anlattıkları şeyler artık bir bilim kurgudan ibaret değil.

5. Thom Yorke sahnede devleşen isimlerden!

5. Thom Yorke sahnede devleşen isimlerden!

Thom Yorke bazen sahnedeyken sanki başka bir boyuttaymış gibi görünüyor. Çünkü onun sahnedeki olayları yıllardır ayrı bir olay! Ne yaptığını anlamak bazen gerçekten güç oluyor... Belki de tam da bu yüzden canlı performansları herkesin dilinde...

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6. "Kid A" çıktığında herkes çok şaşırdı.

6. "Kid A" çıktığında herkes çok şaşırdı.

Kid A çıktığında birçok dinleyici oldukça şaşırdı çünkü bu onları görmeye alışık olduğumuz tarzda değildi. Ortada klasik rock şarkıları yerine elektronik sesler ve bozuk ritimler vardı. Şimdi ise gelmiş geçmiş en eski alternatif albümlerden biri sayılıyor.

7. Grup ismi bir şarkıdan geliyor.

7. Grup ismi bir şarkıdan geliyor.

Onlar kendilerine bu ismi Talking Heads grubunun 'Radio Head' isimli şarkısından ilham alarak seçmişler. İlk isimleri ise oldukça sıradandı: 'On A Friday'. Bu ismi seçmelerinin nedeni ise sadece cuma günleri okul çıkışlarında prova yapmalarıydı.

8. Konserlerde şarkıları bilerek bozuyorlar.

8. Konserlerde şarkıları bilerek bozuyorlar.

Radiohead konserlerinde canlı performans sergilerken albüme sadık kalmayı pek sevmiyorlar. Tempo değiştiriyorlar, hatta bazen sesleri bilerek bozuyorlar. Bu yüzden de hayranlar aynı parçayı konser kayıtlarında çok daha farklı dinliyorlar.

9. "No Surprises" klibi onlar için bir işkence gibiydi.

9. "No Surprises" klibi onlar için bir işkence gibiydi.

Bu şarkının klibinde Thom Yorke'un kafasının su dolu bir fanusun içinde olduğu sahne gerçekti. Bu sahne çekilirken nefesini çok uzun süre tutmak zorunda kaldı. Klipteki o rahatsız edici huzur hissi biraz da bu yüzden bu kadar gerçek görünüyor.

10. Jonny Greenwood sadece gitarist değil.

10. Jonny Greenwood sadece gitarist değil.

Jonny Greenwood klasik müzik besteleri yapan ciddi bir bestecidir. Film müzikleri konusunda da inanılmaz başarılı işler çıkarmış bir sanatçıdır. Paul Thomas Anderson filmlerinde müzikleri ile ayrı bir hayran kitlesi de kazandı.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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