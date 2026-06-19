İç Sesin Dışarı Sızdığı Anda: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Radiohead
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Bazı gruplar sadece yaptıkları müzikle değil aynı zamanda hissettirdikleri ile hatırlanır. Radiohead tam olarak böyle bir grup işte... Bu listede müziğin ötesine geçip Radiohead evreni hakkında ilginç bilgiler vereceğiz.
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1. Sadece "depresif" müzik yapmıyorlar.
2. Bu şarkının sevilmesi onlara da sürpriz oldu.
3. Her albümde başka bir gruba dönüşüyorlar.
4. Resmen geleceği görmüşler!
5. Thom Yorke sahnede devleşen isimlerden!
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6. "Kid A" çıktığında herkes çok şaşırdı.
7. Grup ismi bir şarkıdan geliyor.
8. Konserlerde şarkıları bilerek bozuyorlar.
9. "No Surprises" klibi onlar için bir işkence gibiydi.
10. Jonny Greenwood sadece gitarist değil.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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