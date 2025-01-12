İbrahim Selim'e Konuk Olan Danla Bilic'ten Çarpıcı Linç İtirafı: ''Atatürk Düşmanı İlan Edildim''
İbrahim Selim'e Konuk Olan Danla Bilic'ten Çarpıcı Linç İtirafı: ''Atatürk Düşmanı İlan Edildim''
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Atatürk linci yedim” diyerek o dönemde yaşadığı zorlukları anlattı. Bilic sert bir tepki verdiği tweet yüzünden yanlış anlaşıldığını belirtti. Ünlü fenomen yaşadığı bu olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. İşte o açıklamaları...
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Sosyal medyanın popüler isimlerinden Danla Bilic İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve samimi açıklamalarıyla gündem oldu.
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Programda kendisine yöneltilen “Yediğin linçleri düşündüğünde, seni en çok üzen bir tanesi var mı?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Bilic, “Atatürk linci yedim. Bayağı Atatürk düşmanı ilan edildim ve Atatürk linci yedim. Bu olay beni gerçekten çok üzdü” dedi.
Olayın detaylarını paylaşan Bilic, bir platformda yayınlanan Atatürk belgeselinin kaldırılmasının ardından attığı küfürlü bir tweetin büyük bir yanlış anlaşılmaya neden olduğunu anlattı. Ailesinin uyarısıyla tweeti sildiğini ve daha ılımlı bir paylaşım yaptığını söyleyen Bilic bu durumun bile kendisini linçten kurtaramadığını belirtti.
“Ne o platformdan para aldım, ne de menajerim üzerinden bir çıkar ilişkisi yürüttüm. Daha kötüsü bana saldıranların hiçbirinin Atatürkçü olmaması. O dönem çok fazla üzüldüm” diye konuştu.
İşte o açıklamaları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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