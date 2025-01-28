"İblisin Oğluyum" Diyen Sahte Medyum Fal Baktırmak İsteyen Kadını Ölümle Tehdit Etti
"İblisin Oğluyum" Diyen Sahte Medyum Fal Baktırmak İsteyen Kadını Ölümle Tehdit Etti
Sosyal medya üzerinden bir sahte medyum olayı daha yaşandı. Adile D. isimli kadın, sosyal medyadan bulduğu kişiye fal baktırmak istedi. Fakat olaylar beklendiği gibi gitmedi. Sahte medyum, genç kadını büyüyle korkutup para istedi. Daha sonra 'Ben iblisim oğluyum. Tüm hayatın benim elimde' dedi. Sosyal medyadaki medyum, kadını ölümle tehdit etti.
Kaynak: Sabah / Seda Nur Günaydın
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Sosyal medyada falcılık, büyücülük gibi akımlar aldı başını gitti.
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Adile D. isimli kadın, Instagram'da bulduğu "Medyum H" adlı kişiye ulaştı ve fal baktırmak istedi.
Genç kadın telefonu kapatsa da sahte medyum kendisini ailesindeki kişilerle tehdit etmeye başladı.
“Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” diyen medyum, genç kadından 20 bin lira daha istedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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