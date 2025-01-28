"İblisin Oğluyum" Diyen Sahte Medyum Fal Baktırmak İsteyen Kadını Ölümle Tehdit Etti

Adile D. medyumu birkaç kez daha engellese de bir türlü kendisine atılan mesajlardan kurtulamadı.

Soluğu savcılıkta alan kadın, sözde medyumun daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu öğrendi.

Mehmet Ş. isimli dolandırıcı şahsın, daha önce benzer suçlardan hüküm giymiş olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Mehmet Ş.’nin başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 14 yıla kadar hapsini istedi.