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"İblisin Oğluyum" Diyen Sahte Medyum Fal Baktırmak İsteyen Kadını Ölümle Tehdit Etti

"İblisin Oğluyum" Diyen Sahte Medyum Fal Baktırmak İsteyen Kadını Ölümle Tehdit Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 14:24

Sosyal medya üzerinden bir sahte medyum olayı daha yaşandı. Adile D. isimli kadın, sosyal medyadan bulduğu kişiye fal baktırmak istedi. Fakat olaylar beklendiği gibi gitmedi. Sahte medyum, genç kadını büyüyle korkutup para istedi. Daha sonra 'Ben iblisim oğluyum. Tüm hayatın benim elimde' dedi. Sosyal medyadaki medyum, kadını ölümle tehdit etti.

Kaynak: Sabah / Seda Nur Günaydın

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Sosyal medyada falcılık, büyücülük gibi akımlar aldı başını gitti.

Sosyal medyada falcılık, büyücülük gibi akımlar aldı başını gitti.

İnsanların bu alanlara yönelmesinin ardından dolandırıcılar da yeni hedeflerini belirledi. Faldan ve büyüden medet uman insanlar, dolandırıcıların tuzağına düşmeye başladı. Bu kez İstanbul'da fal baktırmak isteyen bir kadın da dolandırıcının hedefi oldu.

Adile D. isimli kadın, Instagram'da bulduğu "Medyum H" adlı kişiye ulaştı ve fal baktırmak istedi.

Adile D. isimli kadın, Instagram'da bulduğu "Medyum H" adlı kişiye ulaştı ve fal baktırmak istedi.

Kendisine verilen telefon numarasını arayan kadın, başına geleceklerden habersizdi. Telefon görüşmesinde 'sahte' medyum, Adile D. isimli kişinin üstünde büyü olduğunu söyledi. Büyünün bozulması için de kendisinden 3 bin lira talep edildi.

Genç kadın telefonu kapatsa da sahte medyum kendisini ailesindeki kişilerle tehdit etmeye başladı.

Genç kadın telefonu kapatsa da sahte medyum kendisini ailesindeki kişilerle tehdit etmeye başladı.

Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Adile D. bu tehdit karşısında istenen parayı gönderdi. Numarayı engelledi. Ancak olaylar burada son bulmadı. Medyum, genç kadına farklı numaralar üzerinden ulaşmaya başladı. 

'Engellemen seni benden kurtarmaz, üniversiten, ailen ve özel hayatın elimde. Sana zarar vermekle kalmam, aileni de rezil ederim.” dedi.

“Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” diyen medyum, genç kadından 20 bin lira daha istedi.

“Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” diyen medyum, genç kadından 20 bin lira daha istedi.

Adile D. medyumu birkaç kez daha engellese de bir türlü kendisine atılan mesajlardan kurtulamadı.

Soluğu savcılıkta alan kadın, sözde medyumun daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu öğrendi. 

Mehmet Ş. isimli dolandırıcı şahsın, daha önce benzer suçlardan hüküm giymiş olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Mehmet Ş.’nin başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 14 yıla kadar hapsini istedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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