CIA Sonunda Açıkladı: "Covid-19 Muhtemelen Bir Laboratuvardan Kaynaklandı"
CIA Sonunda Açıkladı: "Covid-19 Muhtemelen Bir Laboratuvardan Kaynaklandı"
2020 yılında tüm dünyada patlak veren Covid-19 salgını, dünya çapında 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in Wuhan kentinde bir yarasadan bulaştığı iddia edilen Covid-19 virüsüyle ilgili çok çeşitli iddialar bulunuyordu. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) son yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün 'muhtemel kaynağı' olarak bir laboratuvara işaret etti.
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2020 yılının Mart ayında ülkemizde de ilk vakası görülen Covid-19 tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştı.
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Dünya zor günlerden geçerken ortaya çok farklı iddialar da atılmaya başlanmıştı. Covid-19 virüsünün bir laboratuvarda üretildiği söylenmişti.
CIA yaptığı açıklamada koronavirüsün "hayvanlardan ziyade laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin daha yüksek" olduğunu söyledi.
CIA'in bu değerlendirmeyi yayınlama kararı, Donald Trump tarafından atanan yeni direktörü John Ratcliffe tarafından alındı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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