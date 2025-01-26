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CIA Sonunda Açıkladı: "Covid-19 Muhtemelen Bir Laboratuvardan Kaynaklandı"

CIA Sonunda Açıkladı: "Covid-19 Muhtemelen Bir Laboratuvardan Kaynaklandı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 10:27

2020 yılında tüm dünyada patlak veren Covid-19 salgını, dünya çapında 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in Wuhan kentinde bir yarasadan bulaştığı iddia edilen Covid-19 virüsüyle ilgili çok çeşitli iddialar bulunuyordu. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) son yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün 'muhtemel kaynağı' olarak bir laboratuvara işaret etti.

İşte detaylar...

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2020 yılının Mart ayında ülkemizde de ilk vakası görülen Covid-19 tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştı.

2020 yılının Mart ayında ülkemizde de ilk vakası görülen Covid-19 tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştı.

Çin'in Wuhan kentinde bir kişiye yarasadan bulaştığı iddia edilen Covid-19, dünya çapında tam 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İtalya, Hindistan Covid-19'dan en çok etkilenen ülkeler olmuştu.

Dünya zor günlerden geçerken ortaya çok farklı iddialar da atılmaya başlanmıştı. Covid-19 virüsünün bir laboratuvarda üretildiği söylenmişti.

Dünya zor günlerden geçerken ortaya çok farklı iddialar da atılmaya başlanmıştı. Covid-19 virüsünün bir laboratuvarda üretildiği söylenmişti.

Yetkili isimlerden bu konuya dair bir açıklama gelmese de son olarak CIA bu konuya dair bir açıklamada bulundu. 

CIA, Covid-19 virüsünün 'muhtemel kaynağının' Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğuna işaret etti.

CIA yaptığı açıklamada koronavirüsün "hayvanlardan ziyade laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin daha yüksek" olduğunu söyledi.

CIA yaptığı açıklamada koronavirüsün "hayvanlardan ziyade laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin daha yüksek" olduğunu söyledi.

CIA, ayrıca bu tespite “düşük güven” duyduğu konusunda uyarıda bulundu. 'Herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin' değerlendirmeye devam edileceği de eklendi.

CIA'in bu değerlendirmeyi yayınlama kararı, Donald Trump tarafından atanan yeni direktörü John Ratcliffe tarafından alındı.

CIA'in bu değerlendirmeyi yayınlama kararı, Donald Trump tarafından atanan yeni direktörü John Ratcliffe tarafından alındı.

Ratcliffe, Başkan Trump'ın ilk döneminde ulusal istihbarat direktörü olarak görev almış, Covid'in büyük olasılıkla Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir sızıntıdan kaynaklandığını iddia etmişti. Uzun süredir de bu görüşünün arkasındaydı.

Bilim insanları ise laboratuvar sızıntısı iddialarına şiddetle kaşrı çıkıyor. Bu iddialar, Çin tarafından ise 'Washington'un siyasi manipülasyonu” olarak nitelendiriliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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