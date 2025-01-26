CIA Sonunda Açıkladı: "Covid-19 Muhtemelen Bir Laboratuvardan Kaynaklandı"

2020 yılında tüm dünyada patlak veren Covid-19 salgını, dünya çapında 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in Wuhan kentinde bir yarasadan bulaştığı iddia edilen Covid-19 virüsüyle ilgili çok çeşitli iddialar bulunuyordu. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) son yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün 'muhtemel kaynağı' olarak bir laboratuvara işaret etti.

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