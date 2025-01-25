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Gökyüzünde Tarihi Gece Yaşanacak: Altı Gezegen Eşsiz Bir Şekilde Yan Yana Dizilecek

Gökyüzünde Tarihi Gece Yaşanacak: Altı Gezegen Eşsiz Bir Şekilde Yan Yana Dizilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 13:18

Gökyüzünde tarihi bir gece yaşanacak. Güneş sisteminin altı gezegeni bu gece yan yana dizilecek. Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Venüs ve Neptün yan yana gelerek adeta ‘gezegen defilesi ‘ yaşatacak. Bilim insanları 6 gezegenin aynı hatta bir araya gelmesinin nadir gerçekleşen bir olay olduğunu ifade etti. Güneş’e uzaklıkları farklı olan gezegenlerin aynı hizaya gelmesi eşsiz bir gökyüzü olayı olarak yorumlanıyor.

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2025’in ilk eşsiz gökyüzü olayı bu gece yaşanacak. Güneş sisteminin altı gezegeni Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Venüs ve Neptün aynı anda hizalanacak.

2025’in ilk eşsiz gökyüzü olayı bu gece yaşanacak. Güneş sisteminin altı gezegeni Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Venüs ve Neptün aynı anda hizalanacak.

Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları ve yörünge süreleri nedeniyle yan yana dizilmeleri eşsiz ve nadir bir olay olarak tanımlanıyor.

“Uranüs’ün güneşin etrafında 1 tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor.”

“Uranüs’ün güneşin etrafında 1 tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor.”

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, bu gece meydana gelecek olayın neden eşsiz olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Bazı dönemler güneşe uzak olan gezegenler tesadüf eseri yörüngelerinde aynı bölgede bulunabiliyor. Bunların aynı yerde bulunmaları bizim için çok önemli çünkü bunun olma ihtimali genelde düşük. Şu anda böyle bir dönemdeyiz.'

Gezegenler Saat Kaçta İzlenmeli?

Gezegenler Saat Kaçta İzlenmeli?

Kılıçoğlu, gezegenleri gözlemlemek için en uygun saatin 19.00-19.30 olduğunu ifade etti. Satürn ve Venüs’ü ilk olarak gözlemlemek daha uygun. Çünkü, batı ufkuna yakın olmaları nedeniyle bu gezegenler ilk batacak. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri teleskop olmadan çıplak gözle görülebiliyor.

İki gezegen 2150 yıl sonra buluşacak.

İki gezegen 2150 yıl sonra buluşacak.

Jüpiter, bu gruptan 2027 yılında ayrılacak. Tekrar dolanarak Satürn'e yetişmesi için ise 10 yıl beklemek gerekece. Uranüs ve Neptün'ün bir araya gelmesi 170 yıl sürüyor. 

Kılıçoğlu, 'Dolayısıyla bir süre Uranüs bu gruptan ayrılmaya başladıktan sonra tekrar Neptün'le buluşması için baya beklemek gerekecek. Neredeyse 2150 yılının sonrasına denk geliyor' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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