Gökyüzünde Tarihi Gece Yaşanacak: Altı Gezegen Eşsiz Bir Şekilde Yan Yana Dizilecek

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, bu gece meydana gelecek olayın neden eşsiz olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Bazı dönemler güneşe uzak olan gezegenler tesadüf eseri yörüngelerinde aynı bölgede bulunabiliyor. Bunların aynı yerde bulunmaları bizim için çok önemli çünkü bunun olma ihtimali genelde düşük. Şu anda böyle bir dönemdeyiz.'