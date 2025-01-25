Gökyüzünde Tarihi Gece Yaşanacak: Altı Gezegen Eşsiz Bir Şekilde Yan Yana Dizilecek
Gökyüzünde Tarihi Gece Yaşanacak: Altı Gezegen Eşsiz Bir Şekilde Yan Yana Dizilecek
Gökyüzünde tarihi bir gece yaşanacak. Güneş sisteminin altı gezegeni bu gece yan yana dizilecek. Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Venüs ve Neptün yan yana gelerek adeta ‘gezegen defilesi ‘ yaşatacak. Bilim insanları 6 gezegenin aynı hatta bir araya gelmesinin nadir gerçekleşen bir olay olduğunu ifade etti. Güneş’e uzaklıkları farklı olan gezegenlerin aynı hizaya gelmesi eşsiz bir gökyüzü olayı olarak yorumlanıyor.
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2025’in ilk eşsiz gökyüzü olayı bu gece yaşanacak. Güneş sisteminin altı gezegeni Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Venüs ve Neptün aynı anda hizalanacak.
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“Uranüs’ün güneşin etrafında 1 tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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