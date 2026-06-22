İBB Yöneticisini Kaçıranlar 500 Kilogram Altın İçin Kaçırmış

Tuzla'da atıl durumdaki bir fabrikada bulunan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürerken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, talimatı yurt dışından aldı ve İBB soruşturmasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri için onu kaçırdı.

Kurtarıldığı günden bu yana hastanede tedavisi süren Karaal'ın ifadesinde, 'Beni kaçıranları daha önce hiç görmedim. Hiçbiriyle karşılaşmadım ve herhangi bir tehdit almadım. Takip edildiğimi de düşünmüyorum.' dediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin önce 300 kilogram, ardından da 500 kilogram altın talep ettikleri öne sürüldü.