İBB Yöneticisini Kaçıranlar 500 Kilogram Altın İçin Kaçırmış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin, Karaal'ın 500 kilogram külçe altını sakladığını düşündükleri iddia edildi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz yargılanan Karaal, polisin düzenlediği operasyonla Tuzla'daki atıl bir fabrikada kurtarılmıştı.
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Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin bulunduğu sokaktan kaçırılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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