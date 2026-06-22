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İBB Yöneticisini Kaçıranlar 500 Kilogram Altın İçin Kaçırmış

İBB Yöneticisini Kaçıranlar 500 Kilogram Altın İçin Kaçırmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 16:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin, Karaal'ın 500 kilogram külçe altını sakladığını düşündükleri iddia edildi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz yargılanan Karaal, polisin düzenlediği operasyonla Tuzla'daki atıl bir fabrikada kurtarılmıştı.

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Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin bulunduğu sokaktan kaçırılmıştı.

Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin bulunduğu sokaktan kaçırılmıştı.

Tuzla'da atıl durumdaki bir fabrikada bulunan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürerken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, talimatı yurt dışından aldı ve İBB soruşturmasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri için onu kaçırdı.

Kurtarıldığı günden bu yana hastanede tedavisi süren Karaal'ın ifadesinde, 'Beni kaçıranları daha önce hiç görmedim. Hiçbiriyle karşılaşmadım ve herhangi bir tehdit almadım. Takip edildiğimi de düşünmüyorum.' dediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin önce 300 kilogram, ardından da 500 kilogram altın talep ettikleri öne sürüldü.

"Bana öldürmem için talimat geldi"

"Bana öldürmem için talimat geldi"

Olayın organizatörleri oldukları iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Karaal'ın kurtarıldığı sırada yanında bulunan silahlı şüpheli İsmail A.'nın ifadesi de ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesinde, 'Balıkesir'den İstanbul'a geldim. Beni burada bir bungalovda misafir ettiler. Daha sonra hücre evine götürdüler. Olay günü korsan taksiyle depoya geldim. Bana Karaal'ı öldürmemi söylediler.' dediği öne sürüldü.

Gözaltındaki kadın şüphelilerden birinin, Karaal'ı kaçıran zanlılardan birinin sevgilisi olduğu ve olayda kullanılan araçlardan birinin sahibi olduğu iddia edildi. Diğer kadın şüphelinin ise kaçırma olayına lojistik destek sağladığı öne sürüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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