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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Kişi Daha Gözaltına Alındı

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Kişi Daha Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 16:57

İBB'ye yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İki kişi daha gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 isim hakkındaki 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturması sürüyor.

2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken gözaltına alındı.

2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken gözaltına alındı.

Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da İstanbul'da gözaltına alındı. Çalışkan'ın yakalandığında yanında cep telefonu olmadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınların sayısı 91'e yükseldi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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demet s.

ergenekon 2

Eee yani

O kadar mı korkuyor ya

KozMaça

reform Enstitüsü değil isim koymuşlar