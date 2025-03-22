İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Kişi Daha Gözaltına Alındı
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Kişi Daha Gözaltına Alındı
İBB'ye yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İki kişi daha gözaltına alındı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.
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2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ergenekon 2
O kadar mı korkuyor ya
reform Enstitüsü değil isim koymuşlar