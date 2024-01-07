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İBB, Filistinli Öğrencileri Burs Kapsamına Aldı: Aylık 7 Bin 500 Lira

İBB, Filistinli Öğrencileri Burs Kapsamına Aldı: Aylık 7 Bin 500 Lira

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 13:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik burs programına Filistinli öğrenciler de dahil edildi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kentte yaşayan üniversite öğrencileri için 7 bin 500 liralık bir burs programı vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kentte yaşayan üniversite öğrencileri için 7 bin 500 liralık bir burs programı vardı.

İBB, söz konusu programdan artık İstanbul'daki Filistinli öğrencilerin de yararlanabileceğini duyurdu. Burs için daha önce Türkiye Vatandaşı olma şartı aranıyordu.

İBB, söz konusu programdan artık İstanbul'daki Filistinli öğrencilerin de yararlanabileceğini duyurdu. Burs için daha önce Türkiye Vatandaşı olma şartı aranıyordu.

Belediyeden yapılan açıklamada "Filistinli öğrenci kardeşlerimizi de bu yıl İBB bursuna dahil etme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada "Filistinli öğrenci kardeşlerimizi de bu yıl İBB bursuna dahil etme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Filistinli öğrencilerle ilgili paylaşımı ⬇️

İYİ Parti'den ayrılan ve sosyal medyada "İnternetçi abi" olarak bilinen Taylan Yıldız ise kararı şöyle eleştirdi ⬇️

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Gökhan Öktem

kendi ülkende yabancı kalmak ne acı

Muhammed Göktaş

Olum daşak mı geçiyonuz ülkede ki tüm gençler bitti de bu @raplar mı kaldı ? Zaten gözümden düşüyordu daha da hızlandı. Oyumu apk ye atarım artık zaten aynı ... Devamını Gör

mustafa metli

sikerim filistinliyi