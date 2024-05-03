Huzurevinde Dehşet: Bıçakla 2 Kişiyi Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı

Antalya’da bir huzurevinde yaşayan 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, aynı huzurevinde kalan 2 kişiyi bıçakla öldürdü ve 1 kişiyi de yaraladı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı.