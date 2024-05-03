Huzurevinde Dehşet: Bıçakla 2 Kişiyi Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı
Huzurevinde Dehşet: Bıçakla 2 Kişiyi Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan büyükşehir belediyesine ait huzurevinde dün gece saatlerinde dehşet yaşandı.
İzzettin Söğüt isimli huzurevi sakini, aynı huzurevinde kalan 73 yaşındaki Selçuk Goncegül ile 66 yaşındaki Ali Serdar Batır’ı öldürdü, 74 yaşındaki Ahmet Özdemirel’i ise yaraladı.
Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.
İzzettin Söğüt’ün saldırıyı aralarındaki husumet için yaptığı öğrenildi.
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