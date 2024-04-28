Nusret’e Bir Ay Arayla İkinci Silahlı Saldırı: Etiler’deki Nusret’e Saldırı Düzenlendi

Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet ederken, restorana herhangi bir isabet olmadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı.