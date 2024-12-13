Hünkar Mutlu ve Bünyamin Gezer'in Višća Telaffuzu Tartışmasına Edin Višća Nokta Koydu

TRT Spor ekranlarında Hünkar Mutlu, Tarık Üstün ve Bünyamin Gezer'in keyifli sohbeti hem futbola doyuruyor hem de sık sık gülümsetiyor. Üçlünün birbirine takılmaları ile keyifli anlar programda kaçınılmaz oluyor. Bünyamin Gezer ve Hünkar Mutlu arasındaki Edin Višća teleffuz tartışması ise hala akıllarda. Bu olaya haftalar sonra futbolcunun kendisi de katıldı. Edin Višća iki ismi üzmeden tartışmaya katıldı.