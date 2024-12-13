Hünkar Mutlu ve Bünyamin Gezer'in Višća Telaffuzu Tartışmasına Edin Višća Nokta Koydu
Hünkar Mutlu ve Bünyamin Gezer'in Višća Telaffuzu Tartışmasına Edin Višća Nokta Koydu
TRT Spor ekranlarında Hünkar Mutlu, Tarık Üstün ve Bünyamin Gezer'in keyifli sohbeti hem futbola doyuruyor hem de sık sık gülümsetiyor. Üçlünün birbirine takılmaları ile keyifli anlar programda kaçınılmaz oluyor. Bünyamin Gezer ve Hünkar Mutlu arasındaki Edin Višća teleffuz tartışması ise hala akıllarda. Bu olaya haftalar sonra futbolcunun kendisi de katıldı. Edin Višća iki ismi üzmeden tartışmaya katıldı.
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Edin Visca, 2011 yılından beri ülkemizde futbol oynayarak bizden biri oldu. İBB/Başakşehir ve Trabzonspor'da başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi de başardı.
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TRT Spor ekranlarında Hünkar Mutlu ve Bünyamin Gezer de Bosna Hersekli futbolcunun isim telaffuzuyla ilgili eğlenceli bir atışmaya girmişti.
"Viska mı, Vişça mı" tartışması ekranları başında izleyenleri de güldürmüştü.
Önce TRT Spor'daki o anları izleyelim:
Tartışmaya haftalar sonra Bosna Hersekli futbolcu katıldı ve iki yorumcuyu da üzmeyecek bir yanıtla konuya son noktayı koydu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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