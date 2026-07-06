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Hull City’nin Premier Lig Yolculuğu Başladı! Hull City - Manchester United Maçına Özel Tur Düzenleniyor!

Hull City’nin Premier Lig Yolculuğu Başladı! Hull City - Manchester United Maçına Özel Tur Düzenleniyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 16:24
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off turunu kazanarak Premier Lig’e yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan fikstür çekiminde Hull City’nin ilk maçını Manchester United ile oynayacağı belli olmuştu. Premier Lig heyecanını yerinde yaşamak isteyen futbolseverler, Acunmedya iştiraki AF Seyahat’in düzenlediği özel tur ile unutulmaz bir maç deneyimi yaşayacak.

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İngiltere Premier Lig’de yeni sezonun başlaması büyük heyecanla bekleniyor.

İngiltere Premier Lig’de yeni sezonun başlaması büyük heyecanla bekleniyor.

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City de bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek. Acunmedya iştiraki AF Seyahat, Premier Lig heyecanını stadyumda yaşamak isteyen taraftarlar için özel tur düzenleyecek.

Unutulmaz bir Premier Lig maçı deneyimi yaşamak isteyen futbolseverler, bu müthiş maçta yerini ayırtmak için tüm detaylara buradan ulaşabilir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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