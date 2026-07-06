Hull City’nin Premier Lig Yolculuğu Başladı! Hull City - Manchester United Maçına Özel Tur Düzenleniyor!

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City de bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek. Acunmedya iştiraki AF Seyahat, Premier Lig heyecanını stadyumda yaşamak isteyen taraftarlar için özel tur düzenleyecek.

Unutulmaz bir Premier Lig maçı deneyimi yaşamak isteyen futbolseverler, bu müthiş maçta yerini ayırtmak için tüm detaylara buradan ulaşabilir.