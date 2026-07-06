Hull City’nin Premier Lig Yolculuğu Başladı! Hull City - Manchester United Maçına Özel Tur Düzenleniyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off turunu kazanarak Premier Lig’e yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan fikstür çekiminde Hull City’nin ilk maçını Manchester United ile oynayacağı belli olmuştu. Premier Lig heyecanını yerinde yaşamak isteyen futbolseverler, Acunmedya iştiraki AF Seyahat’in düzenlediği özel tur ile unutulmaz bir maç deneyimi yaşayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere Premier Lig’de yeni sezonun başlaması büyük heyecanla bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın