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Hükümet Eleştirisinin Ardından "Terörist" İlan Edilen Hasan Arda Kaşıkçı'nın Konuşması Gündem Oldu

Hükümet Eleştirisinin Ardından "Terörist" İlan Edilen Hasan Arda Kaşıkçı'nın Konuşması Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.08.2024 - 14:59

H-talks kanalıyla on binlere ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı isimli yayıncı geçtiğimiz günlerde yeni jenerasyonun eski jenerasyondan daha fakir olduğunu, bunun unutturulması için de Twitter gibi sosyal platformlarda gençlerin farklı gruplara nefret üzerinden kutuplaştırıldığını, gündemin değiştirildiğini söylemişti.

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Belli başlı odaklar tarafından desteklenen hesaplara dikkat çeken Kaşıkçı, linç bombardımanına tutuldu.

Terörist ilan edildi.

Terörist ilan edildi.

Annesinin Vanlı olmasına kadar yazıldı.

Annesinin Vanlı olmasına kadar yazıldı.
twitter.com

Babasının kurmay albay olduğunu, terörün büyük bir sorun olduğunu anlatan Kaşıkçı Cüneyt Özdemir'e konuştu...

Babasının kurmay albay olduğunu, terörün büyük bir sorun olduğunu anlatan Kaşıkçı Cüneyt Özdemir'e konuştu...

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