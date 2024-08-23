Hükümet Eleştirisinin Ardından "Terörist" İlan Edilen Hasan Arda Kaşıkçı'nın Konuşması Gündem Oldu
Hükümet Eleştirisinin Ardından "Terörist" İlan Edilen Hasan Arda Kaşıkçı'nın Konuşması Gündem Oldu
H-talks kanalıyla on binlere ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı isimli yayıncı geçtiğimiz günlerde yeni jenerasyonun eski jenerasyondan daha fakir olduğunu, bunun unutturulması için de Twitter gibi sosyal platformlarda gençlerin farklı gruplara nefret üzerinden kutuplaştırıldığını, gündemin değiştirildiğini söylemişti.
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Belli başlı odaklar tarafından desteklenen hesaplara dikkat çeken Kaşıkçı, linç bombardımanına tutuldu.
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Terörist ilan edildi.
Annesinin Vanlı olmasına kadar yazıldı.
Babasının kurmay albay olduğunu, terörün büyük bir sorun olduğunu anlatan Kaşıkçı Cüneyt Özdemir'e konuştu...
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