Hükümet Eleştirisinin Ardından "Terörist" İlan Edilen Hasan Arda Kaşıkçı'nın Konuşması Gündem Oldu

H-talks kanalıyla on binlere ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı isimli yayıncı geçtiğimiz günlerde yeni jenerasyonun eski jenerasyondan daha fakir olduğunu, bunun unutturulması için de Twitter gibi sosyal platformlarda gençlerin farklı gruplara nefret üzerinden kutuplaştırıldığını, gündemin değiştirildiğini söylemişti.