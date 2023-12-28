Huawei'in Yeni Dev SUV'u Aito M9, Zorlu Sağlamlık Testini Başarıyla Geçerek Rakiplerine Göz Dağı Verdi!
Huawei'in Yeni Dev SUV'u Aito M9, Zorlu Sağlamlık Testini Başarıyla Geçerek Rakiplerine Göz Dağı Verdi!
Çinli teknoloji devi Huawei tarafından desteklenen yeni dev SUV modeli Aito M9, kendisi için düzenlenen zorlu sağlamlık testinden sağ çıkmayı başardı. 👇
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Bugüne kadar daha çok akıllı telefon modelleri ve aksesuarları ile tanıdığımız Huawei, bünyesinde bulundurduğu Aito markası ile beraber elektrikli araç piyasasına iddialı bir giriş yaptı.
Ünlü şirketin geçtiğimiz gün anavatanı Çin'de tanıtılan yeni SUV modeli Huawei Aito M9, kullanışlı özellikleri ve modern tasarımı sayesinde şimdiden birçok kişinin beğenisini kazandı.
Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki dev SUV, 6 koltuk ve 7 ekrandan oluşan oldukça geniş ve konforlu bir iç mekan dizaynına sahip.
Söz konusu 7 ekrandan 4'ü yolculara özelken, kalan 3'ü ön tarafta gösterge paneli olarak kullanılıyor. Yeni Aito M9, ayrıca yolcuların seyahat sırasında daha kaliteli bir sinema deneyimi yaşaması adına iki farklı projektöre de sahip.
Performans tarafında 523 beygirlik iki elektrikli motordan güç alan yeni otomobil, tek şarjda 630 km boyunca yol alabiliyor.
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Güvenlik ve otonom sürüş alanında da yenilikçi özellikler barındıran araç, 27 farklı hareket sensörü ve Huawei ADS 2.0 isimli yeni bir otomatik sürüş sisteminden destek alıyor.
Öte yandan Huawei'in yeni otomobili girdiği zorlu testlerden sağ çıkarak sağlamlık tarafındaki iddialarını kanıtlamayı başardı.
Lüks SUV'un çarpışma sonucu iki büyük tır tarafından sıkıştırıldığı durumda bile yolcuların bulunduğu gövde kısmından hasar almaması birçok kişinin dikkatini çekti.
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2024 yılında yollarda göreceğimiz yeni Aito M9, 65.726 dolarlık başlangıç fiyatı ile anavatanı Çin'de ön siparişe açıldı.
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