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Hoşlanıyorum Demeden Ondan Hoşlandığını Belli Etmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?

etiket Hoşlanıyorum Demeden Ondan Hoşlandığını Belli Etmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 23:18

Ona hoşlandığını itiraf etmek istiyor ama çekiniyor musun? Eğer tam da böyle hissediyorsan doğru yerdesin!

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1. Sence flört etmeyi ilk olarak kim başlattı?

2. Peki ya nerede tanıştınız?

3. Gün içerisinde neredeyse sürekli konuştuğunuzu söyleyebilir misin?

4. Yüz yüze görüşmelerinizi soralım! Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ve bu görüşmeler planlı mı oluyor?

5. Günaydın ve iyi geceler demek gibi rutinleriniz var mı?

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6. İkinizin de ilişki kurmaya yeterince istekli olduğunu düşünüyor musun?

7. Son soru! Flörtün seni yakın çevresiyle tanıştırdı mı?

8. Dance Me to the End of Love

9. Fade Into You

10.

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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