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Hız Limitini Aşmayın: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Hız Limitini Aşmayın: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 00:02

Shazam radarımıza bu ay hangi şarkılar yakalandı dersin? Hız sınırını aşan hit şarkılardan yükselişteki sürprizlere kadar kulakları mest eden tüm parçalar burada!

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MOLIY & Silent Addy, Skillibeng, Shenseea - SHAKE IT TO THE MAX

Alex Warren - Ordinary

Black Eyed Peas - Rock That Body

EMIN feat. JONY - КАМИН

Goon Flavour, Master KG & Eemoh - Ngishutheni

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Lola Young - Messy

Sherine - بتمنى أنساك

Doechii - Anxiety

Ed Sheeran - Sapphire

Ravyn Lenae - Love Me Not

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Ma Belle
Ma Belle
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