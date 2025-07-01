Hız Limitini Aşmayın: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Shazam radarımıza bu ay hangi şarkılar yakalandı dersin? Hız sınırını aşan hit şarkılardan yükselişteki sürprizlere kadar kulakları mest eden tüm parçalar burada!
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MOLIY & Silent Addy, Skillibeng, Shenseea - SHAKE IT TO THE MAX
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Alex Warren - Ordinary
Black Eyed Peas - Rock That Body
EMIN feat. JONY - КАМИН
Goon Flavour, Master KG & Eemoh - Ngishutheni
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Lola Young - Messy
Sherine - بتمنى أنساك
Doechii - Anxiety
Ed Sheeran - Sapphire
Ravyn Lenae - Love Me Not
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