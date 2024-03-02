HIV Tedavisinde Kullanılacak Aşılarla İlgili Yeni Gelişme İddiası!

Dr. Johan Vekemans, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) için kıdemli bilim ve klinik danışmanı ve HIV aşısı geliştirme lideri, 'HIV, insan bağışıklık sisteminden kaçmak konusunda inanılmaz derecede başarılı bir virüstür. Hızla hücrelerin içine saklanır, DNA'ya entegre olur, bağışıklık hücrelerini öldürür ve bağışıklık etkileyicilerinden antijen hedeflerini gizleyen bir glikan kalkanına sahiptir.' dedi.

'HIV, bağışıklık yanıtlarını ve koruyucu olmayan antikorları indüklemekte ustalaşmıştır. Bu, başlıca bilimsel zorluklardan biridir, ancak muhtemelen başlıca zorluk, HIV aşı zarf proteini tarafından sergilenen çok, çok yüksek çeşitlilikle ilgilidir. Enfekte bir konakta, enfekte olan virüslerin havuzunda ifade edilen çok önemli bir çeşitlilik olabilir.' diye de ekliyor uzman doktor.