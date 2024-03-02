HIV Tedavisinde Kullanılacak Aşılarla İlgili Yeni Gelişme İddiası!
HIV Tedavisinde Kullanılacak Aşılarla İlgili Yeni Gelişme İddiası!
Kaynak: https://www.iflscience.com/are-we-any...
HIV salgını başladığından beri dünya önemli ölçüde değişti. Yeni ilaçların geliştirilmesi, virüsü taşıyan insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve hatta enfeksiyonu geçirmemelerine olanak tanıdı. Ancak bu hastalığın ana halk sağlığı tehditleri listesinden çıkarılması için bir aşıya ihtiyaç var. Şimdiyse aşı HIV'e aşı bulunduğu iddiaları gündemde. Detaylar 👇
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HIV insan bağışıklık yetmezlik virüsü olarak da bilinir önde gelen bulaşıcı küresel sağlık tehditlerinden biridir.
Virüs, uyum sağlamakta usta bir rakip ve yıllar boyunca denenmiş olan çeşitli yaklaşımlar şimdiye kadar klinik denemelerde önemli bir koruma göstermedi bu sebeple de bir aşının bulunması için yapılan arayış zorlu oldu.
HIV bağışıklık sisteminden kaçabilir ve onu yok edebilir, bu nedenle bağışıklık yanıtı üretilse bile etkisizdir.
İdeal aşı, virüs çeşitliliğini öldüren geniş etki spektrumlu antikorlar üreten bir bağışıklık yanıtını harekete geçirir; aşıyla indüklenen koruyucu T hücrelerinin aktivasyonu, enfekte hücreleri bulup öldürebilen bir diğer bağışıklık yanıtı kolu ekler, bu da tedavi geliştirme olasılıklarını potansiyel olarak artırır.
Kronik enfeksiyonlarla yaşayan HIV hastalarının incelenmesi, örneğin, geniş kapsamlı nötralize edici antikorlar hakkında içgörüler kazandırdı.
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Şu anda iki aşı klinik denemesi, biri ABD'de diğeri Afrika'da, Afrikalı bilim insanları tarafından yürütülüyor ve bu çalışmalarda, yanıtı tetikleyen mühendislik edilmiş immünogenler mRNA teknolojisi ile iletiliyor.
T hücresi aşısı tasarımı için bir Faz I klinik denemesi geçen Temmuz ayında tamamlandı ve sonuçların yakında yayımlanması bekleniyor.
Henüz bir aşı bulunmasa da, virüse karşı savunmasız değiliz, bütün ilaç tedavilerinin yanısıra eğitim ve önleme çok önemlidir.
HIV ile yaşayan insanlar için de, bir tedavi olmamasına rağmen, büyük adımlar atılmıştır.
Ancak, ilerlemelere rağmen, HIV ile yaşayan insanlar, siyasi, dini ve sosyoekonomik koşullardan kaynaklanan damgalama ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.
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HIV hakkında bir uzmandan da bilgi almanızı şiddetle öneririz.
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