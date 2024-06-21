Hisse Senedi ile Fon Arasındaki Farklar Nedir? Fon Almak mı Hisse Senedi Almak mı Daha Avantajlı?

Paranı yatırım yapmaya karar verdiğinde karşına pek çok seçenek çıkıyor değil mi? İşte en popüler ikilemlerden biri de hisse senedi ve fon arasındaki tercih. Peki, aralarındaki farklar nedir? Hangisi daha avantajlı? Gelin birlikte bakalım!

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