Hilafet Tartışmalarına Kuantum Savunması: “Tarihsel Olarak Geçerliliği Kalmamış Bir Şey”
Hilafet Tartışmalarına Kuantum Savunması: “Tarihsel Olarak Geçerliliği Kalmamış Bir Şey”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında son günlerde tartışılan hilafet hakkında açıklamada bulundu. Atatürk’ün kendileri için büyük değer olduğunu söyleyen Çelik, hilafet gibi bir gündemleri de olmadığını ifade etti.
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1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitinge yaşananlar sonrasında hilafet tartışmaları başlamıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
“Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz.”
“Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, anayasal düzeni devlet tarafından korunuyor.”
“Hilafet bayrağı diye bir bayrak yok. Hangi ülkede ise hilafet o ülkenin bayrağı hilafet bayrağı oluyordu... Tarihsel olarak geçerliliği kalmamış bir şey.”
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“Türkiye din ve vicdan hürriyetinde gayet yetkin bir noktaya ulaşmıştır. Biz kuantum fiziği konuştuk ama hiç hilafeti konuşmadık.”
“Ama şunu çok konuşmuşuzdur. Demokrasinin toplumsal hayatta daha derinleşmesi için özellikle de seçimlere giderken şehir siyasetiyle demokrasi ilişkisinin daha güçlü olması için neler yapmak gerektiğini konuştuk.”
Atatürk ile bir sorunları olmadığını söyleyen Ömer Çelik; “Atatürk'e saygısızlık sözkonusu olduğunda karşı çıktığımız gibi, Atatürk'le ilgili toplumu ayrıştırıcı istismar sözkonusu olunca da buna karşı çıkıyoruz. Burada suni kutuplaşma yaratmaya çalışan bir operasyon var.” ifadelerini kullandı.
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