Hilafet Tartışmalarına Kuantum Savunması: “Tarihsel Olarak Geçerliliği Kalmamış Bir Şey”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında son günlerde tartışılan hilafet hakkında açıklamada bulundu. Atatürk’ün kendileri için büyük değer olduğunu söyleyen Çelik, hilafet gibi bir gündemleri de olmadığını ifade etti.