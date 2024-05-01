Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Nagasaki'ye atılan atom bombasının patlama anında çekilen fotoğraf.
2. Evlerinin önünde poz veren ve ürkütücü bir havaya sahip olan 1880'ler ailesi.
3. 28 siyahi çocuğunun beraber girdikleri tek odalı 'okulları'.
4. Madenlerde çalıştıktan sonra evine dönenen kocasını yıkayan kadın.
5. Londra'nın dilenci çocukları.
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6. Amerika'nın Sivil Savaşı'nda farklı taraflarda savaşan iki kardeş.
7. Zafer Bayramı'nın yıldönümünde Ebedi Alev yakınlarındaki bir Sovyet savaş gazisinin fotoğrafı.
8. Tokyo'daki Asakusa Tapınağı'ndaki Zen rahipleri, 1936'da gaz maskeleriyle hava saldırısı tatbikatları yapıyor.
9. Lübnan İç Savaşı sırasında bir düğün, Beyrut, Lübnan,
10. Saur Devrimi sırasında kadın bir Afgan komünist devrimcisi, 1978.
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11. Deniz çıkarma gemisinin ilk dalgası Iwo Jima plajlarına doğru ilerliyor.
12. 1916 yılından iki Alman askeri.
13. Otoban boyunca yürüyen binlerce Alman savaş esirinden oluşan devasa sütun.
14. Amerikan İç Savaş gazisi ile konuşan ayakkabı parlatıcısı çocuklar.
15. Yakalanmamak için 27 yıl Guam'da ormanda saklanan Japon asker Shoichi Yokoi, Şubat 1972'de Japonya'ya döndükten sonra ağlıyor.
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