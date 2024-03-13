Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hiç Düşmedim mi Aklına: Hiç Çalmadı mı O Şarkı Diyebileceğiniz O 14 Şarkı

etiket Hiç Düşmedim mi Aklına: Hiç Çalmadı mı O Şarkı Diyebileceğiniz O 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 14:04

Aklına düştükçe dinleyip uzaklara daldıracak o şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Murat Boz - Özledim

2. Kalben - Sadece

3. Orhan Gencebay - Dertler Benim Olsun

4. Kenan Doğulu - Kurşun Adres Sormaz Ki

5. Mirkelam - Hatıralar

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Levent Yüksel - Zalim

7. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

8. Kazım Koyuncu - Ben Seni Sevdiğimi

9. Tarkan - Kış Güneşi

10. Ferda Anıl Yarkın - Sonuna Kadar

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Emre Aydin - Hoşçakal

12. Redd - Her Neyse

13. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

14. Nil Karaibrahimgil - Rüzgar

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Selver.1994.06

Mirkelam - hatıralar

Arwen

Feridun Düzağaç - KÜL 🩶🐘

Esat Bora

Ajdar: Şah damar

Malum Şahıs

kulaklıkla dinledim karnıma ağrılar girdi gülmekten 😂