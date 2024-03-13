Hiç Düşmedim mi Aklına: Hiç Çalmadı mı O Şarkı Diyebileceğiniz O 14 Şarkı
Hiç Düşmedim mi Aklına: Hiç Çalmadı mı O Şarkı Diyebileceğiniz O 14 Şarkı
Aklına düştükçe dinleyip uzaklara daldıracak o şarkılar!
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1. Murat Boz - Özledim
2. Kalben - Sadece
3. Orhan Gencebay - Dertler Benim Olsun
4. Kenan Doğulu - Kurşun Adres Sormaz Ki
5. Mirkelam - Hatıralar
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6. Levent Yüksel - Zalim
7. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
8. Kazım Koyuncu - Ben Seni Sevdiğimi
9. Tarkan - Kış Güneşi
10. Ferda Anıl Yarkın - Sonuna Kadar
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11. Emre Aydin - Hoşçakal
12. Redd - Her Neyse
13. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
14. Nil Karaibrahimgil - Rüzgar
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Mirkelam - hatıralar
Feridun Düzağaç - KÜL 🐘
Ajdar: Şah damar
kulaklıkla dinledim karnıma ağrılar girdi gülmekten 😂