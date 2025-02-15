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Heyecanlandıran İddia: Jenna Ortega, Marvel Evrenine Dahil Olabilir!

Heyecanlandıran İddia: Jenna Ortega, Marvel Evrenine Dahil Olabilir!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2025 - 15:34

Hollywood’un yükselen korku yıldızlarından birinin Marvel Sinematik Evreni’ne adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Cbr.com'un haberine göre Wednesday dizisiyle büyük çıkış yakalayan Jenna Ortega, Marvel Studios ile olası bir rol hakkında görüşmeler yapıyor.

KAYNAK: cbr.com

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Daniel Richtman’ın haberine göre, Wednesday yıldızı Jenna Ortega, Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmaya hazırlanıyor.

Daniel Richtman’ın haberine göre, Wednesday yıldızı Jenna Ortega, Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmaya hazırlanıyor.

İddialara göre Ortega, film kariyerine bir Marvel projesi eklemeye hazırlanıyor. Fakat canlandıracağı karakter henüz belli değil.

İddialara göre Ortega, film kariyerine bir Marvel projesi eklemeye hazırlanıyor. Fakat canlandıracağı karakter henüz belli değil.

Ortega hakkında daha önce, Disney+’ta yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisinde White Tiger karakterini canlandırabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ortega hakkında daha önce, Disney+’ta yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisinde White Tiger karakterini canlandırabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Eğer iddialar doğru çıkarsa bu Jenna Ortega'nın Marvel evrenindeki ilk deneyimi olmayacak!

Eğer iddialar doğru çıkarsa bu Jenna Ortega'nın Marvel evrenindeki ilk deneyimi olmayacak!

Jenna Ortega, çocuk oyuncu olarak kariyerine başladığı dönemde Iron Man 3 filminde Başkan Yardımcısı’nın kızını canlandırmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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