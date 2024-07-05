Herkesin işini Gücünü Bırakıp Acilen Dinlemesi Gereken 10 Mashup Şarkı
Herkesin işini Gücünü Bırakıp Acilen Dinlemesi Gereken 10 Mashup Şarkı
Herkesin işini gücünü bırakıp acilen dinlemesi gereken 10 mashup şarkı önerisini derledik. İşte, dinlerken sizi şaşırtacak ve müzik zevkinize yeni bir bakış açısı getirecek bu eğlenceli ve yaratıcı müzik parçaları...👇
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1. Stayin' in Black (Bee Gees + AC/DC Mashup) by Wax Audio
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2. Michael Jackson and Eric Clapton - “Billie Cocaine”
3. Leotallica - "You Make Me Feel Like Dancing (You Know It's Sad But True)"
4. AVICII & RICK ASTLEY - Never Gonna Wake You Up (NilsOfficial Mashup)
5. Sweet Fat Bottomed Alabama (Queen + Lynyrd Skynyrd) Mashup
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6. We Will Rock You, Bossa Nova! Mashup (Elvis vs RHCP vs Queen vs Flo Rida vs Cee Lo Green)
7. Lady GaGa vs Santana Smooth Romance Untagged)
8. MASHUP - U2 vs Queen & David Bowie
9. Blondie Vs The Doors - Rapture Riders
10. Fatboy Slim Vs Dire Straits 'Money for Rockafeller' Sam Flanagan Mash-Up
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