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Herkesin işini Gücünü Bırakıp Acilen Dinlemesi Gereken 10 Mashup Şarkı

etiket Herkesin işini Gücünü Bırakıp Acilen Dinlemesi Gereken 10 Mashup Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 19:16

Herkesin işini gücünü bırakıp acilen dinlemesi gereken 10 mashup şarkı önerisini derledik. İşte, dinlerken sizi şaşırtacak ve müzik zevkinize yeni bir bakış açısı getirecek bu eğlenceli ve yaratıcı müzik parçaları...👇

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1. Stayin' in Black (Bee Gees + AC/DC Mashup) by Wax Audio

2. Michael Jackson and Eric Clapton - “Billie Cocaine”

3. Leotallica - "You Make Me Feel Like Dancing (You Know It's Sad But True)"

4. AVICII & RICK ASTLEY - Never Gonna Wake You Up (NilsOfficial Mashup)

5. Sweet Fat Bottomed Alabama (Queen + Lynyrd Skynyrd) Mashup

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6. We Will Rock You, Bossa Nova! Mashup (Elvis vs RHCP vs Queen vs Flo Rida vs Cee Lo Green)

7. Lady GaGa vs Santana Smooth Romance Untagged)

8. MASHUP - U2 vs Queen & David Bowie

9. Blondie Vs The Doors - Rapture Riders

10. Fatboy Slim Vs Dire Straits 'Money for Rockafeller' Sam Flanagan Mash-Up

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Ve BONUS: Rolling in the Deep - IBRAHIM TATLISES ft. Adele Mashup |prod. by Bayezid

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