Herkesin Ana Hesabı Faiz: Kredi Faizleri Uçuyor, Mevduat Geri Kalmıyor
Herkesin Ana Hesabı Faiz: Kredi Faizleri Uçuyor, Mevduat Geri Kalmıyor
Merkez Bankası'nın Haziran 2023'ten bu yana yükselttiği faizlerde şubat ayında verdiği ara sonrası yeniden hem kredi kartlarında hem de kredilerde faiz yükselişleri yakından izleniyor. Bir de mevduat faiz getirileri incelenmeye devam ediyor. Tüm bunlar vatandaşın alım gücü düşerken, borç hesaplamada hesap makinesine ihtiyaç duymasını da artırıyor.
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Politika faizi Mart 2024 PPK toplantısında beklentilerin üzerinde bir artışlar yüzde 50’ye çıkarken, piyasa faizleri de tırmanışa geçti. Kredilerde ihtiyaç kredileri başı çekerken, ticari krediler de geride kalmadı.
Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla yükselişe geçen kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor.
İhtiyaç kredisi kredilerin faizde lideri olmaya devam ederken, 15 Mart ile biten haftada Merkez Bankası sisteminde kredi faizlerinin yüzde 76'ya çıktığı görüldü.
İnternet üzerinden bakıldığında aylık yüzde 4,10 ile başlayan kredi faiz oranları görülürken, 100 bin liranın 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisinin yıllık maliyetinin yüzde 130'lara çıktığı da görülüyor.
Diğer yandan ticari kredilerde de yıllardır konuşulan finansmana erişimde maliyetler artmaya devam ediyor.
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Faizlerin yüzde 58,46'ya ulaştığı görülürken, faiz artışı sonrasında yıllık maliyetlerin 100 bin lira 1 yıl vade için KOBİ kredilerinde yüzde 75'e ulaştığı görüldü.
Mevduat getirileri de gündemde kalmaya devam ediyor.
Ortalama mevduat faizleri önceki hafta, 3 aylık vadede yüzde 55,66'ya ulaşırken,
Getiriler de dikkat çekmeye devam ediyor.
Konut kredilerinde de faizlerdeki yükseliş, konut satışlarında ve fiyatlarında etkili oluyor. Konut fiyatları yüksek kalırken, faizlerdeki yükseliş de alım gücü vatandaşı ev almaktan uzak tutuyor.
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15 Mart haftasında yüzde 42,65'e ulaştığı görülen faizlerin,
10 yıl vadede 1 milyon lira için aylık ödemesi de iki asgari ücretin üzerinde oluyor.
Taşıt kredilerinde de farklı biri durum görünmezken, yılbaşından bu yana zikzaklar çizse de yaklaşık 10 puanlık bir yükseliş görülüyor.
İhtiyaç kredilerine ulaşan oranlarda taşıt kredisi faizleri ve maliyetleri de dikkat çekiyor.
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