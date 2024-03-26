Herkesin Ana Hesabı Faiz: Kredi Faizleri Uçuyor, Mevduat Geri Kalmıyor

Merkez Bankası'nın Haziran 2023'ten bu yana yükselttiği faizlerde şubat ayında verdiği ara sonrası yeniden hem kredi kartlarında hem de kredilerde faiz yükselişleri yakından izleniyor. Bir de mevduat faiz getirileri incelenmeye devam ediyor. Tüm bunlar vatandaşın alım gücü düşerken, borç hesaplamada hesap makinesine ihtiyaç duymasını da artırıyor.