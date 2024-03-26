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Herkesin Ana Hesabı Faiz: Kredi Faizleri Uçuyor, Mevduat Geri Kalmıyor

Herkesin Ana Hesabı Faiz: Kredi Faizleri Uçuyor, Mevduat Geri Kalmıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 10:40

Merkez Bankası'nın Haziran 2023'ten bu yana yükselttiği faizlerde şubat ayında verdiği ara sonrası yeniden hem kredi kartlarında hem de kredilerde faiz yükselişleri yakından izleniyor. Bir de mevduat faiz getirileri incelenmeye devam ediyor. Tüm bunlar vatandaşın alım gücü düşerken, borç hesaplamada hesap makinesine ihtiyaç duymasını da artırıyor.

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Politika faizi Mart 2024 PPK toplantısında beklentilerin üzerinde bir artışlar yüzde 50’ye çıkarken, piyasa faizleri de tırmanışa geçti. Kredilerde ihtiyaç kredileri başı çekerken, ticari krediler de geride kalmadı.

Politika faizi Mart 2024 PPK toplantısında beklentilerin üzerinde bir artışlar yüzde 50’ye çıkarken, piyasa faizleri de tırmanışa geçti. Kredilerde ihtiyaç kredileri başı çekerken, ticari krediler de geride kalmadı.

Parası olanlar için de mevduat faizleri sürekli yenileniyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla yükselişe geçen kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla yükselişe geçen kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor.

İhtiyaç kredisi kredilerin faizde lideri olmaya devam ederken, 15 Mart ile biten haftada Merkez Bankası sisteminde kredi faizlerinin yüzde 76'ya çıktığı görüldü.

İhtiyaç kredisi kredilerin faizde lideri olmaya devam ederken, 15 Mart ile biten haftada Merkez Bankası sisteminde kredi faizlerinin yüzde 76'ya çıktığı görüldü.

İnternet üzerinden bakıldığında aylık yüzde 4,10 ile başlayan kredi faiz oranları görülürken, 100 bin liranın 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisinin yıllık maliyetinin yüzde 130'lara çıktığı da görülüyor.

İnternet üzerinden bakıldığında aylık yüzde 4,10 ile başlayan kredi faiz oranları görülürken, 100 bin liranın 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisinin yıllık maliyetinin yüzde 130'lara çıktığı da görülüyor.

Diğer yandan ticari kredilerde de yıllardır konuşulan finansmana erişimde maliyetler artmaya devam ediyor.

Diğer yandan ticari kredilerde de yıllardır konuşulan finansmana erişimde maliyetler artmaya devam ediyor.
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Faizlerin yüzde 58,46'ya ulaştığı görülürken, faiz artışı sonrasında yıllık maliyetlerin 100 bin lira 1 yıl vade için KOBİ kredilerinde yüzde 75'e ulaştığı görüldü.

Faizlerin yüzde 58,46'ya ulaştığı görülürken, faiz artışı sonrasında yıllık maliyetlerin 100 bin lira 1 yıl vade için KOBİ kredilerinde yüzde 75'e ulaştığı görüldü.

Mevduat getirileri de gündemde kalmaya devam ediyor.

Mevduat getirileri de gündemde kalmaya devam ediyor.
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Bankalara yapılan düzenlemelerle KKM'den dönüş oranları, TL mevduat oranlarını tutturmak için bankalar, müşterilerini TL mevduata geçişe ikna etmek için yüksek oranlar verebiliyor.

Ortalama mevduat faizleri önceki hafta, 3 aylık vadede yüzde 55,66'ya ulaşırken,

Ortalama mevduat faizleri önceki hafta, 3 aylık vadede yüzde 55,66'ya ulaşırken,

Getiriler de dikkat çekmeye devam ediyor.

Getiriler de dikkat çekmeye devam ediyor.

Konut kredilerinde de faizlerdeki yükseliş, konut satışlarında ve fiyatlarında etkili oluyor. Konut fiyatları yüksek kalırken, faizlerdeki yükseliş de alım gücü vatandaşı ev almaktan uzak tutuyor.

Konut kredilerinde de faizlerdeki yükseliş, konut satışlarında ve fiyatlarında etkili oluyor. Konut fiyatları yüksek kalırken, faizlerdeki yükseliş de alım gücü vatandaşı ev almaktan uzak tutuyor.
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15 Mart haftasında yüzde 42,65'e ulaştığı görülen faizlerin,

15 Mart haftasında yüzde 42,65'e ulaştığı görülen faizlerin,

10 yıl vadede 1 milyon lira için aylık ödemesi de iki asgari ücretin üzerinde oluyor.

10 yıl vadede 1 milyon lira için aylık ödemesi de iki asgari ücretin üzerinde oluyor.

Taşıt kredilerinde de farklı biri durum görünmezken, yılbaşından bu yana zikzaklar çizse de yaklaşık 10 puanlık bir yükseliş görülüyor.

Taşıt kredilerinde de farklı biri durum görünmezken, yılbaşından bu yana zikzaklar çizse de yaklaşık 10 puanlık bir yükseliş görülüyor.

İhtiyaç kredilerine ulaşan oranlarda taşıt kredisi faizleri ve maliyetleri de dikkat çekiyor.

İhtiyaç kredilerine ulaşan oranlarda taşıt kredisi faizleri ve maliyetleri de dikkat çekiyor.
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