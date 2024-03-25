Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarları Artmaya Devam Etti
Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarları Artmaya Devam Etti
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon TL oldu.
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Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyon adet oldu.
Kartlı ödemelerin 843,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 150,3 milyar TL’sinde banka kartları, 19,0 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 27 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 79 oldu.
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