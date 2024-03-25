Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarları Artmaya Devam Etti

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 166, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 94 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 184 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,36 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 763,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 491,1 milyon adedinde banka kartları, 106,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.