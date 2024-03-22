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Tarihi Parayı, Yeni 500 Liralık Banknot Olarak Sunan Parodi Hesabına Gelen Yorumlar Şaşırttı

Tarihi Parayı, Yeni 500 Liralık Banknot Olarak Sunan Parodi Hesabına Gelen Yorumlar Şaşırttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 14:46

Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL'nin enflasyonla yükselen fiyatlar karşısında ödeme sistemlerinde yeterli olmaması uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotları gündemde tutuyor. Twitter'da ünlü parodi hesaplardan biri tarihi paralarla 500 TL'lik banknot söyleminde bulununca inananlar da çok oldu.

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Enflasyondaki yükselişle 200 TL'lik banknotların, hacmen nakit ödemeleri zorlaştırması uzun süredir gündemde yer alıyor. 500 ve 1000 TL'lik banknot basımı da bu gündemin odağında yer alıyor. Ancak henüz bu konuda bir gelişme görülmüyor.

Enflasyondaki yükselişle 200 TL'lik banknotların, hacmen nakit ödemeleri zorlaştırması uzun süredir gündemde yer alıyor. 500 ve 1000 TL'lik banknot basımı da bu gündemin odağında yer alıyor. Ancak henüz bu konuda bir gelişme görülmüyor.

Twitter'ın ünlü parodi hesaplarından "Avukat Ergün Kazanır" eski 500 liralık banknotları yeni basım olarak sununca inanan da çok oldu.

Twitter'ın ünlü parodi hesaplarından "Avukat Ergün Kazanır" eski 500 liralık banknotları yeni basım olarak sununca inanan da çok oldu.
twitter.com

Koleksiyon parçası olduğu görülen 500 liralar,

Koleksiyon parçası olduğu görülen 500 liralar,
twitter.com

E6 Emisyon gurubuna ait ve 2 tertipte piyasaya çıkmış.

E6 Emisyon gurubuna ait ve 2 tertipte piyasaya çıkmış.
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İlk olarak 1971 yılında piyasaya çıkarken,

İlk olarak 1971 yılında piyasaya çıkarken,
twitter.com
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1984 yılında da tedavülden kaldırıldı.

1984 yılında da tedavülden kaldırıldı.
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Ön yüzünde Atatürk bulunan 80'li yıllara ait paranın,

Ön yüzünde Atatürk bulunan 80'li yıllara ait paranın,
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Arka yüzünde de İstanbul Üniversitesi'nin ünlü kapısı bulunuyor.

Arka yüzünde de İstanbul Üniversitesi'nin ünlü kapısı bulunuyor.
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Merkez Bankası yönetiminden de M. Naim Talu ve Memduh Güpgüpoğlu'nun imzalarını taşıyor.

Merkez Bankası yönetiminden de M. Naim Talu ve Memduh Güpgüpoğlu'nun imzalarını taşıyor.
twitter.com

Siz bu tarihi paraları görseniz tanır mısınız?

Siz bu tarihi paraları görseniz tanır mısınız?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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