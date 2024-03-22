Tarihi Parayı, Yeni 500 Liralık Banknot Olarak Sunan Parodi Hesabına Gelen Yorumlar Şaşırttı

Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL'nin enflasyonla yükselen fiyatlar karşısında ödeme sistemlerinde yeterli olmaması uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotları gündemde tutuyor. Twitter'da ünlü parodi hesaplardan biri tarihi paralarla 500 TL'lik banknot söyleminde bulununca inananlar da çok oldu.