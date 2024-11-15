Herkes Steak Tartar Yiyordu: Çiğ Kırmızı Et Yeniyor da, Çiğ Tavuk Neden Yenmiyor?

Yeniliklerin adresi Japonya'ya gittiyseniz karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Suşiden sonra bir de 'Torisaşi' diye bir tarif çıkartan Japonlar, bu tarifte çiğ tavuk eti kullanıyorlar.

Zencefil yatağında, limon dilimleri ve soya sosu eşliğinde servis edilen çiğ tavuk, öncesinde herhangi bir işleme girmiyor. Marketten aldığınız tavuklar sadece tabağa konuluyor.