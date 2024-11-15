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Herkes Steak Tartar Yiyordu: Çiğ Kırmızı Et Yeniyor da, Çiğ Tavuk Neden Yenmiyor?

Herkes Steak Tartar Yiyordu: Çiğ Kırmızı Et Yeniyor da, Çiğ Tavuk Neden Yenmiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 21:52

Bir dönem hatırlarsınız, çiğ et yemek meşhurdu. İnsanlar, kırmızı kırmızı görünen etleri bir güzel mideye indiriyordu. 'Steak tartar' tarifi, sosyal medyayı resmen ikiye bölmüştü. Bir kesim çiğ etin insan sağlığına hiçbir zararı olmayacağını söylerken bir kesim de bu fikre sıcak bakamıyordu. Peki bu dönemde, hiç çiğ tavuk eti yenmemesi dikkatinizi çekmiş miydi?

Çiğ tavuk eti yenir mi dersiniz? 👀

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Görmüş olduğunuz görsel, bir yemek yapmak için hazırlanan malzemeler değil, yemeğin kendisi!

Görmüş olduğunuz görsel, bir yemek yapmak için hazırlanan malzemeler değil, yemeğin kendisi!

Geçtiğimiz aylarda 'steak tartar' adı verilen bu tarif pek bi' meşhur olmuştu. Pek çok kişinin çiğ kırmızı et yediğini görmüş, haliyle de şaşkınlık yaşamıştık.

Kırmızı kırmızı görünen etler kimilerinin midesini bulandırsa da eti bu şekilde tüketmeyi tercih edenler, bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyordu.

Kırmızı kırmızı görünen etler kimilerinin midesini bulandırsa da eti bu şekilde tüketmeyi tercih edenler, bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyordu.

Kırmızı ette, çiğliğe kadar gidebilen bir pişirme çeşitliliği var gördüğünüz üzere. Çok, normal, veya az pişmiş tercih edebilirsiniz kırmızı etinizi.

Peki ya tavuğu? Bugüne kadar hiç 'az pişmiş' veya 'çiğ' tavuk etine denk geldiniz mi?

Peki ya tavuğu? Bugüne kadar hiç 'az pişmiş' veya 'çiğ' tavuk etine denk geldiniz mi?

Yeniliklerin adresi Japonya'ya gittiyseniz karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Suşiden sonra bir de 'Torisaşi' diye bir tarif çıkartan Japonlar, bu tarifte çiğ tavuk eti kullanıyorlar. 

Zencefil yatağında, limon dilimleri ve soya sosu eşliğinde servis edilen çiğ tavuk, öncesinde herhangi bir işleme girmiyor. Marketten aldığınız tavuklar sadece tabağa konuluyor.

"Az pişmiş tavuk yerseniz, gıda zehirlenmesine yakalanabilirsiniz. Ayrıca çiğ tavuk veya suyunun bulaştığı diğer yiyecek veya içecekleri yerseniz de hastalanabilirsiniz.”

"Az pişmiş tavuk yerseniz, gıda zehirlenmesine yakalanabilirsiniz. Ayrıca çiğ tavuk veya suyunun bulaştığı diğer yiyecek veya içecekleri yerseniz de hastalanabilirsiniz.”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, çiğ tavuk etinin neden yenmemesi gerektiğini bu sözlerle açıklıyor. 

Kırmızı etin (biftek) çiğ olarak yenilebilmesinin nedeni ise tek parça kas eti olması. Bu, kesim veya diğer işlemler sırasında mevcut olan bakterilerin genellikle etin dış kısmında kaldığı anlamına geliyor.

Kırmızı etteki bakteriler yüksek sıcaklıkta kızartılarak yok edilebiliyor. Böylece etin içi az pişmiş olsa da etin tamamı güvenle tüketilebilir hale geliyor.

Kırmızı etteki bakteriler yüksek sıcaklıkta kızartılarak yok edilebiliyor. Böylece etin içi az pişmiş olsa da etin tamamı güvenle tüketilebilir hale geliyor.

Tavuk ise sığır etine göre daha gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu da patojenlerin etin daha derinlerine inebileceği anlamına gelir. Etin yenilebilir olduğundan emin olmak için sonuna kadar pişirmeniz gereklidir.

Siz siz olun, Japonya'da çiğ tavuk yemeği yemeyin!

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