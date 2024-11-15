Herkes Steak Tartar Yiyordu: Çiğ Kırmızı Et Yeniyor da, Çiğ Tavuk Neden Yenmiyor?
Herkes Steak Tartar Yiyordu: Çiğ Kırmızı Et Yeniyor da, Çiğ Tavuk Neden Yenmiyor?
Bir dönem hatırlarsınız, çiğ et yemek meşhurdu. İnsanlar, kırmızı kırmızı görünen etleri bir güzel mideye indiriyordu. 'Steak tartar' tarifi, sosyal medyayı resmen ikiye bölmüştü. Bir kesim çiğ etin insan sağlığına hiçbir zararı olmayacağını söylerken bir kesim de bu fikre sıcak bakamıyordu. Peki bu dönemde, hiç çiğ tavuk eti yenmemesi dikkatinizi çekmiş miydi?
Çiğ tavuk eti yenir mi dersiniz? 👀
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Görmüş olduğunuz görsel, bir yemek yapmak için hazırlanan malzemeler değil, yemeğin kendisi!
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Kırmızı kırmızı görünen etler kimilerinin midesini bulandırsa da eti bu şekilde tüketmeyi tercih edenler, bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyordu.
Peki ya tavuğu? Bugüne kadar hiç 'az pişmiş' veya 'çiğ' tavuk etine denk geldiniz mi?
"Az pişmiş tavuk yerseniz, gıda zehirlenmesine yakalanabilirsiniz. Ayrıca çiğ tavuk veya suyunun bulaştığı diğer yiyecek veya içecekleri yerseniz de hastalanabilirsiniz.”
Kırmızı etteki bakteriler yüksek sıcaklıkta kızartılarak yok edilebiliyor. Böylece etin içi az pişmiş olsa da etin tamamı güvenle tüketilebilir hale geliyor.
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