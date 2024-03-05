Herkes Onu Konuşuyor! Belediye Başkan Adayının Seçim Sloganı Gündem Oldu!
Herkes Onu Konuşuyor! Belediye Başkan Adayının Seçim Sloganı Gündem Oldu!
Adalet Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Buse Nur Taşkıran, afişlerine yazdırdığı slogan nedeniyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından bu yıl da yerel seçim dönemine girdik. 31 Mart günü gerçekleşecek olan yerel seçimler için adaylar hızla çalışmalarına başladı.
Özellikle büyükşehirlerde gündem olan çekişmeler, proje savaşları devam ediyor. Her gün gelişmeleri takip ediyoruz.
Seçime çok az bir süre kala çalışmalarına devam eden belediye başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. O adaylardan bir tanesi de Adalet Partisi'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı Avukat Buse Nur Taşkıran.
Genç avukat Taşkıran, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. İlgi görmesinin nedeni ise ilçe genelinde astırdığı afişler.
Taşkıran, astırdığı afişlere "Arada kalma yanımda kal" sloganını yazdırdı ve telefon numarasını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gündem olan Taşkıran ise şu açıklamayı yaptı: "Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz. Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tekbir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda